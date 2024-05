Swiss Olympic, en partenariat avec Ochsner Sport et On, a présenté mercredi la «Swiss Olympic Team Collection Paris 2024». swiss olympic/watson

Marinade

On a pris une claque en voyant le look des athlètes suisses aux JO de Paris

Swiss Olympic vient de dévoiler la tenue que porteront nos champions aux Jeux Olympiques 2024. Autant dire que ça claque.

Après s'être copieusement foutu de la tronche de nos concurrents français et de leurs costards nunuches en satin tricolore, c'est avec un poil d'appréhension qu'on attendait de découvrir les tenues dont Swiss Olympic allait affubler nos propres sportifs et sportives.

Il faut admettre que, lors des éditions précédentes, les pauvres n'avaient pas tellement été gâtés. On reste encore écoeuré du rose pâlichon et nauséeux des Jeux de Tokyo.

Depuis mercredi, enfin, le suspens est levé.

Des tenues aux couleurs d'un cocktail

Au premier coup d'oeil, on a eu très peur. Non pas que nos athlètes ne soient pas beaux, hein, mais quand on s'attend à une marée de rouge et de blanc, le choc peut être brutal.

swiss olympics

C'est quoi, ce jet de peinture qui évoque tout, sauf notre drapeau rouge à croix blanche? Un clin d'oeil à l'Allemagne? Une référence à un oiseau exotique? Un partenariat surprise avec Instagram et son logo multicolore? Ou encore... une réminiscence de la Tequila sunrise de nos jeunes années?

Avouez que la ressemblance est saisissante.

Une fois le choc passé, une étude plus approfondie de cette collection s'impose. Conçue en partenariat avec la marque On et le détaillant Ochsner Sport, la «Swiss Olympic Team Collection Paris 2024» est composée de quelque 24 pièces. Vêtements et chaussures, évidemment, mais aussi accessoires, tels que sacs d’entraînement et de voyage, ou encore casquettes et chaussettes. La totale.

Un pur concentré d'«athleisure», le look sportif qui fait fureur en ce moment sur les trottoirs et les podiums. youtube: swiss olympic

On adore aussi cette petite veste méga coolos. youtube: swiss olympic

L’ensemble de la collection, dessinée dans les laboratoires d’On à Zurich, a été présenté mercredi. youtube: swiss olympic

Le tout est disponible sur le site Ochsner Sport. Comptez 79,90CHF pour le t-shirt ou 49,90CHF pour la casquette. ochsner sport

Les athlètes seront aussi équipés de la fameuse «Cloud Monster 2», qui fait les beaux jours de On chez les coureurs à pied. 249,90CHF la paire. ochsner sport

Le recordman suisse du marathon Tadesse Abraham, en tout cas, valide à 100% la marque de Roger. Et Roger tout court, d’ailleurs. instagram

Force est d'admettre que le rendu est vraiment cool. Punchy, vitaminé, élégant. «A dominante blanche, la collection est composée en grande partie de tissus non teints, ce qui permet d’économiser de l’eau et, donc, de l’énergie. Dans la mesure du possible, les vêtements sont en matériaux recyclés ou issus de l’agriculture biologique», nous assure Swiss Olympic.

Quant à ce jet fluo, le mystère est résolu: il s'agit en fait d'un hommage aux cantons suisses. «La symbiose entre les cultures, les langues, les cantons et les fédérations sportives», indique On. Ah! Nous voilà rassurés. Pas d’appel à l’apéro et à la débauche, donc.

«Cette gamme colorée représente la diversité des cultures, les 26 cantons et, en même temps, les fédérations sportives qui réalisent ensemble des performances de haut niveau au sein de l’équipe suisse» Thilo Alex Brunner, responsable du design chez On, dans un communiqué.

L’ensemble de la collection a été dessinée dans les laboratoires d’On à Zurich, avant d'être fabriquée en majeure partie au Portugal, afin de réduire l’empreinte carbone. Cerise sur le cocktail? Pas besoin d'être un athlète d'élite pour s'offrir la collection. Toutes les pièces seront disponibles sur le site Ochsner Sport pour vibrer avec notre équipe dès l'ouverture des Jeux.

Alors, convaincu?