brouillard
DE | FR
burger
Société
Médias

Fluide Glacial: le dessinateur Edika est mort

Fluide glacial: le dessinateur Edika est mort
Le dessinateur Edika s'est éteint. Image: Facebook

Ce pilier du magazine «Fluide Glacial» est mort

Maître de l'humour absurde, le dessinateur de bande dessinée Edika est décédé à l'âge de 84 ans.
17.12.2025, 06:4217.12.2025, 06:42

Le dessinateur de bande dessinée Edika, Edouard Karali de son vrai nom, maître de l'humour absurde et pilier du magazine Fluide Glacial, est décédé mardi à l'âge de 84 ans, a indiqué le magazine français.

«Fluide Glacial pleure la disparition de l'un de ses auteurs phares et d'une figure majeure du monde de la bande dessinée, mais la rédaction est surtout dévastée par la perte d'un ami», écrit le journal dans un communiqué transmis à l'AFP après l'annonce du décès dans le journal Libération.

«Largo Winch» revient en force

Né le 17 décembre 1940 en Egypte, Edouard Karali a quitté ce pays avec sa famille pour le Liban à l'âge de 19 ans. D'abord maquettiste, il devient ensuite illustrateur dans la publicité avant de rejoindre en France, en 1976, son frère Paul Karali, alias Carali, également dessinateur de BD.

Il collabore alors avec Pilote, Charlie Mensuel et Psikopat, le journal fondé par son frère, puis intègre Fluide Glacial en 1979, sollicité par ses fondateurs, Gotlib et Jacques Diament.

«Le Prince de la déconnade»

«Très réservé, presque timide, sauf devant sa feuille de papier», Edika met principalement en scène une famille improbable: Bronsky Proko, le père, son épouse Olga, Paganini, le fils, George, la fille, et bien sûr le chat Clark Gaybeul, son personnage emblématique.

«Pour la rédaction et pour tous ses lecteurs, il était, et il le restera, le Prince de la déconnade et de l'humour absurde», souligne Fluide Glacial, qui a fêté ses 50 ans en 2025: «Le champion des couvertures emblématiques, le maître de l'acrobatie narrative, le roi de la non-chute.» (jzs/ats)

Plus d'articles Société? L'actu c'est par ici
Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond
1
Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond
de Christian Burg
Une curieuse tendance débarque en Suisse
1
Une curieuse tendance débarque en Suisse
de Alyssa Garcia
Ils règneront un jour sur l'Europe: voici la relève des familles royales
1
Ils règneront un jour sur l'Europe: voici la relève des familles royales
de Marine Brunner
Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones
Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones
de Katie Forster et Caroline Gardin, Toyoake
Thèmes
Cette artiste dessine avec ses mains et ses pieds
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Pas un jouet»: Ces spécialistes dénoncent l'essor des Sephora Kids
Des enfants et des ados postent leur routine maquillage et se gavent de produits de beauté. Mais cette tendance a une face sombre, avec à la clé des problèmes de peau ou d'image de soi.
Masque hydratant en forme de panda, licorne ou Barbie sur les emballages, des marques de cosmétiques ciblent une génération d'enfants biberonnée aux routines beauté sur les réseaux sociaux, les exposant à des produits inutiles et potentiellement néfastes, s'alarment les dermatologues.
L’article