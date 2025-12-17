Le dessinateur Edika s'est éteint. Image: Facebook

Ce pilier du magazine «Fluide Glacial» est mort

Maître de l'humour absurde, le dessinateur de bande dessinée Edika est décédé à l'âge de 84 ans.

Le dessinateur de bande dessinée Edika, Edouard Karali de son vrai nom, maître de l'humour absurde et pilier du magazine Fluide Glacial, est décédé mardi à l'âge de 84 ans, a indiqué le magazine français.

«Fluide Glacial pleure la disparition de l'un de ses auteurs phares et d'une figure majeure du monde de la bande dessinée, mais la rédaction est surtout dévastée par la perte d'un ami», écrit le journal dans un communiqué transmis à l'AFP après l'annonce du décès dans le journal Libération.

Né le 17 décembre 1940 en Egypte, Edouard Karali a quitté ce pays avec sa famille pour le Liban à l'âge de 19 ans. D'abord maquettiste, il devient ensuite illustrateur dans la publicité avant de rejoindre en France, en 1976, son frère Paul Karali, alias Carali, également dessinateur de BD.

Il collabore alors avec Pilote, Charlie Mensuel et Psikopat, le journal fondé par son frère, puis intègre Fluide Glacial en 1979, sollicité par ses fondateurs, Gotlib et Jacques Diament.

«Le Prince de la déconnade»

«Très réservé, presque timide, sauf devant sa feuille de papier», Edika met principalement en scène une famille improbable: Bronsky Proko, le père, son épouse Olga, Paganini, le fils, George, la fille, et bien sûr le chat Clark Gaybeul, son personnage emblématique.

«Pour la rédaction et pour tous ses lecteurs, il était, et il le restera, le Prince de la déconnade et de l'humour absurde», souligne Fluide Glacial, qui a fêté ses 50 ans en 2025: «Le champion des couvertures emblématiques, le maître de l'acrobatie narrative, le roi de la non-chute.» (jzs/ats)