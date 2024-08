Des activistes écologistes retardent l'arrivée d'un navire à Amsterdam

Des membres d'Extinction Rebellion ont bloqué un bateau de croisière en route vers Amsterdam en s'attachant à des écluses. L'action, qui a duré plusieurs heures, visait à dénoncer l'impact environnemental des croisières géantes.

Plusieurs membres de l'organisation écologiste Extinction Rebellion (XR) se sont attachés dimanche à une écluse, bloquant pendant plusieurs heures un bateau de croisière en route vers Amsterdam. La police est intervenue, mais aucun militant n'a été arrêté.

La «Serenade of the Seas» - Sérénade des mers, en français - un immense bateau avec un millier de cabines «peut continuer sa route vers Amsterdam» après avoir été bloqué plusieurs heures par les militants, a déclaré à l'AFP une porte-parole du port de la capitale néerlandaise, Carlijn van Essen.

«Le pétrole tue, arrêtez les bateaux de croisière», avaient écrit les militants sur une écluse aux portes de laquelle ils se sont attachés dimanche matin, selon des images diffusées en ligne en direct.

Ils se trouvaient sur deux écluses de l'immense complexe d'IJmuiden, au nord-ouest de la capitale: Noordersluis et Zeesluis. Un pétrolier a également été bloqué, a précisé Mme Van Essen.

Cela engendre des «nuisances» et «coûts énormes»

La police est intervenue vers 17h00, selon l'agence de presse néerlandaise ANP. Huit militants ont été «déplacés administrativement», «emmenés au commissariat puis relâchés», mais personne n'a été arrêté, a indiqué à ce média un porte-parole des forces de l'ordre.

C'est la deuxième semaine consécutive que ce type d'action, appelant à la fin des navires géants très polluants, est organisée aux portes de la capitale néerlandaise. La semaine dernière, 2000 passagers d'un navire de croisière ont dû être évacués en bus, puis amenés en train à Amsterdam et à l'aéroport de Amsterdam-Schiphol, avait rapporté le média public néerlandais NOS.

La cheffe de fraction du parti VVD (centre-droit) et ministre sortante Dilan Yesilgöz a condamné cette nouvelle action sur X, accusant les écologistes d'entrainer des «nuisances, des coûts énormes pour la société et les entrepreneurs» et «de gaspiller les précieuses ressources policières».

Réduire les bateaux de croisière dès 2026

«Quel culot», lui a répondu XR sur le réseau social, décriant «des années de politique climatique ratée, une planète en feu et des extrêmes climatiques qui se succèdent».

Selon une étude de l'ONG Transport et Environnement, les bateaux de croisières naviguant dans les eaux européennes en 2022 ont émis plus de 8 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 50'000 vols Paris-New York.

La réduction du nombre de croisières maritimes à partir de 2026 fait partie d'une série mesures définies par la municipalité d'Amsterdam ces derniers mois, visant à assurer une «économie touristique durable». (tib/ats)