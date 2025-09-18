Jaden Smith marche pour Louboutin.

Louboutin fait appel au «nepo-baby» ultime et ça divise

La prestigieuse marque de luxe Louboutin a propulsé le fils d'une grande célébrité dans la position de directeur artistique: Jaden Smith, fils de Will Smith. Un choix qui questionne.

Michelle Nuhn / watson.de

Son père est l'une des plus grandes stars d'Hollywood: Will Smith. Et sa mère n'est nulle autre que Jada Pinkett Smith. Dès son plus jeune âge, Jaden Smith a marché sur les traces de son père en décrochant le rôle principal du remake de Karate Kid (2010) aux côtés de la légende du cinéma d'action Jackie Chan. Mais les intérêts de l'aîné du lauréat d'un Oscar se sont rapidement tournés vers d'autres horizons.

S'en est suivie une incursion dans la musique, avec un succès toutefois plutôt mitigé. Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 27 ans, se lance dans un nouveau projet audacieux: Jaden Smith a été propulsé premier directeur créatif pour les collections homme de Christian Louboutin.

Un tournant professionnel

Evidemment, la nouvelle a fait lever quelques sourcils; Jaden Smith n'a pas fait d'école de design et n'a pas encore eu le temps d'étoffer ses expériences techniques du haut de sa vingtaine. Par contre, il est le fils d'une célébrité, ce qui ouvre bien des portes - et ce qui divise l'opinion publique.

De quoi réactiver un débat brûlant, écrit BFM, «celui des "népo-babies", ces enfants de stars propulsés dans des positions d’influence.»

«En s’associant à Jaden Smith, Louboutin envoie ici un signal clair: séduire la Gen Z et les Millennials, des générations qui consomment le luxe différemment. Un choix qui comporte cependant de nombreux risques. Notamment celui de séduire un public traditionnel. En effet, les clients historiques de Louboutin, souvent plus âgés et attachés au savoir-faire, pourraient ne pas se reconnaître dans l’univers excentrique du nouveau directeur artistique.» Source: BFM

Cela dit, il faut admettre que le jeune homme a prouvé par le passé son affinité pour la mode. Notamment avec son propre label de streetwear, MSFTSrep, qu'il a fondé en 2012 avec sa sœur Willow. De plus, il s'est affiché régulièrement dans des looks audacieux sur le tapis rouge. Apparemment, cela porte ses fruits aujourd'hui.

Jaden Smith va porter le poids de la réputation de la prestigieuse marque sur les épaules. Un truc est certain: sa verve créative excentrique va certainement diviser.

Selon le magazine spécialisé WWD – Women's Wear Daily, le jeune homme de 27 ans déménagera prochainement à Paris pour ce nouveau poste, afin de présenter en janvier prochain sa première collection pour le créateur de luxe français.

«C'est l'un des plus grands honneurs de ma vie», a déclaré le jeune homme de 27 ans lors d'un entretien avec WWD, avant d'ajouter:

«Je ressens une énorme pression à la fois pour être à la hauteur de tout ce que Christian [Louboutin] a fait pour la maison et pour assumer un rôle aussi sérieux»

Quand Christian Louboutin l'a contacté, il est resté «sans voix», d'autant plus qu'ils partagent de nombreux points de vue.

Louboutin très enthousiaste

Christian Louboutin lui-même avait rencontré Smith dès 2019. Au fil des ans, une profonde confiance s'est développée entre eux. «Son nom est venu avant même que l'idée d'un directeur créatif n'existe», révèle le créateur.

De plus, Louboutin justifie la décision de l'intégrer à son équipe de la manière suivante: «Il est très courtois, extrêmement respectueux et curieux. Et pour moi, ce sont des valeurs et des qualités importantes.»

À l'avenir, le fils de Will Smith sera responsable non seulement des créations de chaussures, mais aussi des sacs, des accessoires, des campagnes, des événements et de toute la narration autour de la ligne masculine de Louboutin.

