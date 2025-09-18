Louboutin fait appel au «nepo-baby» ultime et ça divise
Son père est l'une des plus grandes stars d'Hollywood: Will Smith. Et sa mère n'est nulle autre que Jada Pinkett Smith. Dès son plus jeune âge, Jaden Smith a marché sur les traces de son père en décrochant le rôle principal du remake de Karate Kid (2010) aux côtés de la légende du cinéma d'action Jackie Chan. Mais les intérêts de l'aîné du lauréat d'un Oscar se sont rapidement tournés vers d'autres horizons.
S'en est suivie une incursion dans la musique, avec un succès toutefois plutôt mitigé. Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 27 ans, se lance dans un nouveau projet audacieux: Jaden Smith a été propulsé premier directeur créatif pour les collections homme de Christian Louboutin.
Un tournant professionnel
Evidemment, la nouvelle a fait lever quelques sourcils; Jaden Smith n'a pas fait d'école de design et n'a pas encore eu le temps d'étoffer ses expériences techniques du haut de sa vingtaine. Par contre, il est le fils d'une célébrité, ce qui ouvre bien des portes - et ce qui divise l'opinion publique.
De quoi réactiver un débat brûlant, écrit BFM, «celui des "népo-babies", ces enfants de stars propulsés dans des positions d’influence.»
Cela dit, il faut admettre que le jeune homme a prouvé par le passé son affinité pour la mode. Notamment avec son propre label de streetwear, MSFTSrep, qu'il a fondé en 2012 avec sa sœur Willow. De plus, il s'est affiché régulièrement dans des looks audacieux sur le tapis rouge. Apparemment, cela porte ses fruits aujourd'hui.
Selon le magazine spécialisé WWD – Women's Wear Daily, le jeune homme de 27 ans déménagera prochainement à Paris pour ce nouveau poste, afin de présenter en janvier prochain sa première collection pour le créateur de luxe français.
«C'est l'un des plus grands honneurs de ma vie», a déclaré le jeune homme de 27 ans lors d'un entretien avec WWD, avant d'ajouter:
Quand Christian Louboutin l'a contacté, il est resté «sans voix», d'autant plus qu'ils partagent de nombreux points de vue.
Louboutin très enthousiaste
Christian Louboutin lui-même avait rencontré Smith dès 2019. Au fil des ans, une profonde confiance s'est développée entre eux. «Son nom est venu avant même que l'idée d'un directeur créatif n'existe», révèle le créateur.
De plus, Louboutin justifie la décision de l'intégrer à son équipe de la manière suivante: «Il est très courtois, extrêmement respectueux et curieux. Et pour moi, ce sont des valeurs et des qualités importantes.»
À l'avenir, le fils de Will Smith sera responsable non seulement des créations de chaussures, mais aussi des sacs, des accessoires, des campagnes, des événements et de toute la narration autour de la ligne masculine de Louboutin.
On vous laisse avec quelques-uns des looks les plus viraux de Jaden: