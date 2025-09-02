en partie ensoleillé18°
Anna Wintour a adoubé sa successeure

Anna Wintour appears at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala in New York on May 5, 2025, left, and Chloe Malle appears at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume ...
Anna Wintour passe le relais à Chloé Malle. Keystone

On sait qui va succéder à Anna Wintour

C'est officiel: on connaît le nom de la personne qui va succéder à Anna Wintour à la direction éditoriale de Vogue US.
02.09.2025, 15:2802.09.2025, 16:18
Plus de «Société»

C'est un véritable séisme dans le monde de la mode. Le magazine Vogue, temple du style et de la culture, aura une nouvelle rédactrice en chef pour la première fois depuis 1988. Anna Wintour, la «papesse» de la mode, a elle-même adoubé sa successeure: Chloé Malle, 39 ans, une figure montante de l'édition et du journalisme.

Chloé Malle, 39 ans, est un nom connu des milieux artistiques.
Selon Puck, Malle était le choix sûr pour Wintour. Le mois dernier, Malle a été déclarée favorite pour le poste par des sources qui ont indiqué à Page Six qu'elle en était aux «derniers tours» d'entretiens et l'une des «favorites du personnel».

Si son nom résonne dans les milieux artistiques, c’est parce que sa mère, Candice Bergen, était une actrice célèbre, et que son père, Louis Malle, était un réalisateur de renom. Cette double culture semble avoir été un atout de taille pour la jeune femme. Après des études de littérature comparée à l'Université Brown, elle a fait ses armes au New York Observer et au New York Times Style, avant de rejoindre Vogue en 2011.

«Le diable» quitte son bureau: Anna Wintour lâche Vogue

Elle a gravi les échelons du groupe Condé Nast, jusqu'à devenir rédactrice en chef de Vogue.com et co-animatrice du podcast The Run-Through.

Selon le Dailybeast, elle a accru sa notoriété au sein de l'entreprise en interviewant Lauren Sánchez avant son somptueux mariage vénitien avec Jeff Bezos. Et selon Puck, Malle a devancé la concurrence, car elle représentait le «choix pratique, raisonnable et rationnel».

Une «nepo baby»? Les critiques pleuvent

Si Chloé a un CV impressionnant, son nom de famille soulève des questions. Son lien de parenté avec Louis Malle et Candice Bergen a rapidement fait grincer des dents. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes et professionnels de la mode ont dénoncé une nomination qui s’inscrirait dans la lignée des «nepo babies», ces enfants de célébrités qui, selon leurs détracteurs, bénéficient de leur nom pour réussir sans avoir à fournir les mêmes efforts que les autres.

Un des titres du Daily Mail 👇

source
source

Face à cette nomination, les interrogations fusent: est-ce que le talent de Chloé Malle aurait été suffisant sans son nom de famille? Petite anecdote savoureuse, Candice Bergen a joué la rédactrice en chef de Vogue dans Sex and the City.

Changement de génération

Quoi qu'il en soit, sa nomination à la tête du magazine n'est pas seulement un changement de génération, mais aussi un signe fort. Dans un contexte de mutation profonde de l'industrie de la mode et des médias, Chloé Malle incarne une approche plus moderne et connectée, qui se devra de respecter l'héritage de la publication.

Chloé devra faire ses preuves.
Le départ d'Anna Wintour ne marque pas sa retraite pour autant: elle continuera de superviser les publications internationales de Condé Nast et son rôle en tant que directrice artistique du groupe reste intact. Comme le souligne le Dailybeast, sa présence soulève tout de même des questions quant à la marge de manœuvre dont disposera Malle pour s'approprier ce poste.

Dans un communiqué publié par Vogue, Malle déclare:

«La mode et les médias évoluent à une vitesse fulgurante, et je suis ravie – et impressionnée – d'y participer. Je me sens également extrêmement chanceuse d'avoir encore Anna à mes côtés comme mentor.»
source

L’ère de la «reine des glaces» aux célèbres lunettes noires s'achève, mais la relève semble assurée. Reste à voir si Chloé Malle, avec son élégance discrète et son approche plus nuancée, parviendra à conserver l'aura mythique de Vogue.

Et pour tous les nostalgiques de la figure de fer que représente Anna Wintour, ils pourront toujours se rabattre sur le prochain volet du Diable s'habille en Prada, dont le tournage a débuté récemment. Vous y retrouverez Meryl Streep, qui s'est en partie inspirée de la matriarche de Vogue pour incarner Miranda Priestly, l'implacable boss du magazine fictif Runway.

On vous raconte tout ça ici 👇

4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte

(jod)

Le monde merveilleux du cervelat
1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
Notre avis sur le dernier album de Sabrina Carpenter
Video: watson
