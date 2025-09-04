La fortune personnelle de Giorgio Armani était estimée entre 8 et 13 milliards de dollars. Image: China Daily

Qui héritera des milliards de Giorgio Armani?

Le couturier nous a quittés ce jeudi à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui un empire pesant plusieurs milliards de dollars. Avec un tel patrimoine et sans héritier direct, plusieurs questions se posent quant à l'avenir de la société dont Giorgio Armani chérissait l'indépendance.

Giorgio Armani était connu pour son côté maniaque. Contrairement à la plupart des célèbres couturiers de son temps, l'Italien décédé ce jeudi à l'âge de 91 ans a pris soin de conserver la pleine propriété de sa société, que ce soit d'un point de vue créatif ou managerial.

Jusqu'à la fin, le nonagénaire a gardé une main de fer sur un empire qui a généré, rien que l'an dernier, environ 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, selon Bloomberg.

L'héritage de Giorgio Armani va bien au-delà des vêtements et des parfums: son entreprise s'est étendue à de vastes projets commerciaux couvrant l'immobilier, l'hôtellerie et l'art de vivre.

En 2024, Forbes estimait sa fortune personnelle de Giorgio Armani à pas moins de 12 milliards de dollars, faisant de lui l'un des hommes les plus riches d'Italie. D'autres sources ont tablé sur une fortune nette entre 8 et 11,5 milliards de dollars - des chiffres que l'intéressé n'a jamais confirmé.

Sans héritier et célibataire endurci (en public, tout du moins) depuis le décès de son compagnon Sergio Galeotti, en 1985, la question est sur toutes les lèvres: à qui ira la prodigieuse fortune et l'entreprise adorée de son fondateur? Un joli chat au poil blanc, comme Karl Lagerfeld?

Giorgio Armani et son chat, en 1990. Image: Penske Media

Une fondation

Pas vraiment. Connu pour ne jamais s'être marié et être resté sans descendance, Giorgio Armani était conscient que la planification de sa succession serait cruciale. Selon Reuters, il a commencé à y réfléchir il y a plus de dix ans. D'où la création d'une fondation éponyme, en 2016.

L'objectif de la Fondation Giorgio Armani est clairement affiché: «Préserver la gouvernance des actifs du groupe Armani et de garantir que ces actifs restent stables dans le temps, dans le respect et en cohérence avec certains principes qui me tiennent particulièrement à cœur», selon les mots du grand patron.

Dans un entretien accordé en 2017 au Corriere della Sera, il a déclaré qu'un tel mécanisme était nécessaire pour aider ses héritiers à s'entendre et pour éviter que le groupe ne soit racheté par d'autres - voire démantelé.

Au fil des années, le groupe a reçu de nombreuses approches d'investisseurs potentiels, mais Giorgio Armani a toujours exclu tout accord potentiel. Certains analystes estiment que si l'entreprise était aujourd'hui cotée en bourse, selon les modèles d'évaluation standards, sa valeur boursière se situerait entre 7 et 10 milliards d'euros (environ 8 à 11 milliards de dollars).

Une affaire de famille

Dans le même entretien au Corriere, le couturier avait également stipulé que «trois personnes» avaient été désignées pour diriger la fondation après son décès.

En effet, Giorgio Armani n'était pas entièrement seul aux manettes. Plusieurs membres de sa famille sont actifs dans l'entreprise. Citons sa sœur, Rosanna Armani, ses nièces Silvana (en charge du prêt-à-porter féminin) et Roberta Armani, ainsi que son neveu, Andrea Camerana, toutes et tous voués à jouer un rôle de premier plan. Mentionnons également Pantaleo «Leo» Dell'Orco, actuel directeur artistique et bras droit de longue date de Giorgio Armani, qui travaille à ses côtés depuis 1977.

Plus de clarté sur ses plans devrait émerger dans les prochains jours, lorsque le testament du créateur sera ouvert. (mbr)