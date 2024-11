Il se passe un truc avec les chanteurs italiens

Ghali à l'Unipol Forum de Milan, en octobre 2024, devant une foule galvanisée. Image: instagram @Ghali

Les chanteurs italiens enflamment le globe

Ils remplissent des stades, s'allient aux plus grandes marques et connaissent un succès qui s'étend au-delà des frontières de l'Italie, jusqu'à traverser l'Atlantique: coup de projecteur sur les stars de la nouvelle scène musicale italienne.

En tournée en Italie de septembre à novembre, le rappeur Ghali signe un carton plein dans tout le pays. A Milan, sa ville d'origine, plus de 47 000 personnes se sont rassemblées sur trois soirs à l'Unipol Forum, la plus grande arène intérieure italienne. Ses concerts affichaient également complets à Naples, Rome et Florence.

«Tout est tellement incroyable. La scène est mon endroit préféré et chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. Merci à toutes les personnes qui sont venues donner vie à ce spectacle.» Ghali

Ghali à Milan: Vidéo: instagram

Un show de deux heures digne des plus grands et une foule galvanisée qui en a pris plein la vue – jusqu'à sentir la chaleur des jets de feu qui jaillissaient sur la scène –, chantant par cœur l'ensemble de ses chansons. Watson y était, le mardi 29 octobre à Milan, et atteste de la puissance rassembleuse de Ghali. Une superstar est née.

Il n'est toutefois pas le seul issu de cette nouvelle vague d'artistes italiens dont la carrière explose. Tour d'horizon.

A la conquête de l'Amérique

Damiano David, le chanteur du groupe Måneskin, est parti à la conquête des Etats-Unis, où il a définitivement posé ses valises début 2024, moins de trois ans après avoir remporté l'Eurovision. Si sa notoriété outre-Atlantique ne date pas d'hier, cette année marque un tournant dans sa carrière, puisqu'il vient de se lancer en solo. En septembre, il sort Silverlines, un premier titre en collaboration avec le producteur britannique Labrinth, connu pour avoir travaillé avec Beyoncé, Billie Eilish, Rihanna et The Weeknd.

«Ce single est pour moi mon premier pas dans cette nouvelle vie que j'essaie de commencer» Damiano David, à NRJ France.

Le clip de Silverlines: Vidéo: youtube

Une manière de «se présenter au monde», confie-t-il à Billboard, et de montrer un côté de lui plus «honnête et vulnérable» qu'il n'avait pas partagé avec Måneskin. Dans la foulée suivra un deuxième single, Born With a Broken Heart. Deux morceaux qu’il interprétera sur le célèbre plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon.

Hors des frontières

Un succès traversant les frontières qu'expérimente également Mahmood – Alessandro Mahmood de son vrai nom –, dont la renommée s'étend désormais en dehors de l'Italie.

En février, il participe à nouveau au festival de Sanremo et présente Tuta Gold, une chanson qui va se hisser dans le top 3 des titres les plus streamés au monde durant cette période et qui cumule actuellement près de 200 millions d'écoutes sur Spotify. Peu de temps après, il sort son troisième album Nei letti degli altri, aux tonalités plus internationales, et enchaîne avec une tournée européenne – de l'Olympia de Paris à guichets fermés en passant par Madrid, Barcelone, Genève, Zurich, Londres, Bruxelles et Berlin – avec une halte à New York, une première américaine pour l'artiste.

Mahmood à Milan: Vidéo: instagram

Outre les dates internationales, Mahmood a également étendu ses collaborations musicales: il a composé un morceau avec Angèle, Sempre/Jamais, et a l'a invitée à ses côtés sur scène à l'Unipol Forum de Milan en octobre dernier, un concert qui affichait complet et qui marquait ses débuts dans un stade. Et de déclarer sur Instagram, en remerciant son public à la fin de la tournée, «ne pas réussir à croire que tout ceci a vraiment eu lieu».

Sempre/Jamais avec Angèle: Vidéo: extern / rest

Icônes de mode

La notoriété exponentielle de cette nouvelle vague d'artistes italiens se mesure également aux grands noms qui s'associent désormais à eux. Lors de son concert à Milan, Mahmood revêtait tenues sur mesure signées Prada, Louboutin ou Isabel Marant. Courant octobre, quelques semaines après avoir défilé la Fashion Week de New York, il était invité à l'un des événements organisés par le prestigieux Council of Fashion Designers of America (CFDA), chargé de promouvoir la mode comme branche de l'art et de la culture américaines.

Mahmood a défilé pour Willy Chavarria à la Fashion Week de New York. Image: instagram @mahmood

De son côté, Damiano David a foulé en mai dernier l'un des tapis rouges les plus en vogue du monde, celui du Met Gala à New York, accompagné de sa petite-amie, l'actrice américaine Dove Cameron. Il était invité par Diesel, marque dont il est actuellement l'égérie et avec qui il vient de réaliser une collection capsule. Un contrat qui s'ajoute à celui avec Maserati.

Damiano David pour Diesel. Image: Instagram @Diesel

Ghali a quant à lui été aperçu cet été au premier rang du défilé «événement» de Jacquemus à Capri pour célébrer les 15 ans de la marque. Plus tôt dans l'année, il était l'un des invités de marque de Gucci à la Fashion Week de Milan. Un sens aigu de la mode qui se manifeste également sur scène, comme en attestent ses somptueuses tenues, fortes et extravagantes. L'une d'entre elles a par exemple été créée sur mesure par Valentino.

Ghali en Valentino. Image: instagram @maisonvalentino

Etoiles montantes

D'ailleurs, durant sa tournée, Ghali en a profité pour faire monter sur scène d'autres chanteurs dont la renommée grandit, comme Geolier ou Tony Effe. Des étoiles montantes qui s'ajoutent à ces trois stars qui n'ont pas fini de faire parler d'elles. Selon de récents chiffres partagés par Spotify en effet, la musique italienne n'a jamais été aussi populaire à l'étranger depuis 2010, avec plus de 60 millions d'écoutes par mois. Une tendance à la hausse qui devrait se consolider en 2025.

Ghali et Tony Effe sur scène: Vidéo: instagram