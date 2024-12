Un objet «humain» survit à son passage historique près du Soleil

Selon les calculs de la Nasa, la sonde de la taille d'une petite voiture avait une vitesse d'environ 690 000 kilomètres par heure à son point le plus proche du Soleil et pouvait supporter des températures d'environ 1000 degrés Celsius.

Trump Jr. aurait plaqué sa fiancée parce qu'elle n'est pas «waspy»

Depuis quelques jours, de nouveaux détails émergent de la discrète implosion du couple entre Don Jr, fils aîné de Donald Trump, et sa fiancée de longue date, Kimberly Guilfoyle. Selon des sources, la dégaine de l'ex-future épouse aurait pesé lourd dans cette décision. Explications.

Du manoir de Mar-a-Lago à un exil en Grèce, il n'y a qu'un pas. Et parfois, un dressing. Quelques jours après «l'officialisation» de la rupture entre Don Jr et Kimberly Guilfoyle, et sa nomination en tant que nouvelle ambassadrice américaine en Europe, les langues des initiés du Trump World commencent à se délier. Et à révéler les premiers éléments de cette triste déconfiture.