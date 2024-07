Le talc classé comme probablement cancérogène par l'OMS

L'agence de l'OMS a également classé comme «cancérogène» pour l'homme l'acrylonitrile, composé organique volatil principalement utilisé dans la production de polymères. Cette décision repose sur des «preuves suffisantes de cancer du poumon» et «limitées» de cancer de la vessie chez l'homme, selon l'IARC.

Dans les années 1970 une inquiétude était née à propos de la contamination du talc par de l'amiante, souvent proche dans la nature des minerais servant à fabriquer le talc. Puis des études avaient pointé un risque plus élevé de cancer des ovaires chez les utilisatrices de talc.

Une synthèse d'études, publiée en janvier 2020 et portant sur 250'000 femmes aux Etats-Unis, n'avait pas trouvé de lien statistique entre l'usage de talc sur les parties génitales et le risque de cancer des ovaires.

Selon eux, l'exposition se produit surtout en milieu professionnel lors de l'extraction, du broyage ou du traitement du talc, ou lors de la fabrication de produits en contenant. Dans la population générale, elle se fait notamment par l'utilisation de cosmétiques et poudres corporelles contenant du talc.

Ils ont classé le talc, minéral naturel extrait dans de nombreuses régions du monde, comme «probablement cancérogène» pour l'homme, vu notamment une combinaison de preuves de cancer limitées chez l'être humain (cancer de l'ovaire) et suffisantes chez les animaux de laboratoire.

Les experts du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC/IARC), réunis à Lyon (France), ont publié leurs résultats vendredi dans la revue The Lancet Oncology.

