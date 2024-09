La tireuse virale des JO s'est trouvé un job parfait

«Il manque du sang et du cul»: on a vu House of the Dragon et on est déçus

Boule à facettes et hip-hop: on a visité le resto du Suisse de Top Chef 2024

Selon la société Asia Lab, Kim Ye-ji serait à la fois «nerveuse» et «ravie» d’assumer le rôle d’une «assassin captivante». (On se permet toutefois d'émettre un doute quant au premier adjectif, vu que la tireuse a l'air incapable d'éprouver la moindre once de nervosité.)

Selon l'agence, il s'agit d'un dérivé d'Asia, un film qui «explore les histoires de personnes confrontées à la haine raciale et à la discrimination». Réalisé par Lee Jung-sub, le PDG d'une société de divertissement basée à Séoul, le film met en scène un casting d'acteurs américains et asiatiques.

Voici pourquoi on a inventé l'automne

L'été se termine et une nouvelle saison commence ce dimanche. L'occasion rêvée pour se poser des questions et apprendre plein de choses. Notamment, pourquoi a-t-on quatre saisons? Parce que non, ça n'a pas toujours été le cas.

On les apprend dès le plus jeune âge, on écoute ensuite poètes et musiciens s'efforcer d'égayer la froideur de l'hiver, se réjouir du retour du printemps, se délecter de l'arrivée de l'été, et sublimer mélancoliquement les feuilles mortes de l'automne.



Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y avait quatre saisons?