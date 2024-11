Image: watson

Triste nouvelle pour la star de «Dawson»

James Van Der Beek, qui interprétait le rôle-titre de la célèbre série pour adolescents de la fin des années 1990, est atteint d'un cancer du côlon. Il l'a révélé sur Instagram.

Plus de «Société»

James Van Der Beek, l'acteur que toute une génération connaît pour son rôle de la série Dawson, a annoncé sur son compte Instagram souffrir d'un cancer du côlon.

Une triste nouvelle que le comédien de 47 ans avait initialement prévu d'annoncer publiquement en se confiant au magazine People, avant qu'un tabloïd ne s'en saisisse.

«J’ai fait face à cette situation en privé jusqu’à présent, en suivant un traitement et en me concentrant plus que jamais sur mon état de santé général» James Van Der Beek

La star de Dawson s'est excusée auprès de ses proches, qui ont appris son diagnostic par les médias.

Ce type de cancer se forme dans le côlon ou le rectum, situé dans le gros intestin du système digestif, et atteint le plus souvent des personnes de plus de 50 ans. Malgré le diagnostic, l'acteur se veut rassurant et optimiste, sans révéler plus de précision sur son diagnostic et le stade de sa maladie.

James Van Der Beek va apparaître dans un épisode spécial de The Real Full Monty, le 9 décembre prochain. Cette émission de téléréalité britannique a été créée en 2017 pour sensibiliser le grand public au dépistage et à la recherche des cancers de la prostate, des testicules et colorectal.

En 2010, James Van Der Beek s’est marié avec Kimberly Brook. Il est père d'une famille nombreuse, puisque le couple a accueilli six enfants depuis. L’interprète de Dawson Leery partage souvent des photos de sa grande famille sur son compte Instagram.

(sbo)