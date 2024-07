People

Shannen Doherty a pris de lourdes décisions avant sa mort

L'actrice star de Charmed est décédée ce samedi 13 juillet. Alors que de nombreuses personnalités lui rendent hommage, les médias américains reviennent sur son divorce, signé juste avant son décès.

Plus de «Société»

Elle nous y avait préparés, mais la nouvelle a été douloureuse. Shannen Doherty, star des sitcoms Beverly Hills et Charmed, est décédée samedi 13 juillet à 53 ans, après une longue bataille contre le cancer.

Selon le magazine Variety, l'actrice avait reçu un premier diagnostic de cancer du sein en 2015, dont elle était en rémission en 2017. Mais en 2019, le cancer était revenu et s'était propagé. Elle avait pris l'habitude de publier des vidéos sur Instagram, où elle évoquait sa maladie.

Le visage de Shannen est indissociable de la sitcom Beverly Hills.

Après son décès, plusieurs médias ont relayé des informations liées à sa vie privée et familiale. L'actrice, peut-on lire, avait tout fait pour régler ses affaires civiles avant de partir.

Selon le média People, l'actrice aurait été mariée à trois reprises, et aurait passé plus de 11 ans unie à Kurt Iswarienko, un photographe de Malibu. C'est en 2023 que la presse américaine avait annoncé leur séparation. Shannen se serait résignée à prendre cette décision à la suite de l'infidélité supposée de son mari avec son agente Collier Grimm. Cette relation extra-conjugale aurait duré pendant près de deux ans, toujours selon Voici, alors que Shannen était aux prises avec le cancer.

Peu avant le décès de Shannen, la question du divorce n'avait toujours pas été réglée, l'actrice demandant le versement d'une pension alimentaire. Il semble qu'un véritable bras de fer s'était engagé entre les deux parties.

Selon Voici, l'avocat de la quinquagénaire...

«...avait même accusé son ex-mari de repousser volontairement l'accord dans l'espoir que l'actrice ne décède avant de devoir lui verser de l'argent, information démentie par l'avocat de ce dernier»

Or, selon des documents obtenus par le média People, l'actrice a signé une lettre de renonciation à la pension alimentaire le 12 juillet, juste un jour avant son décès.

Elle aurait également accepté une «dissolution par défaut ou sans contestation» de leur mariage, indiquant que les deux époux avaient mutuellement finalisé leur procédure de divorce en dehors du tribunal.

Kurt Iswarienko et Shannen Doherty, 2016, à Los Angeles, Californie. WireImage

Kurt Iswarienko aurait quant à lui signé les papiers le jour même de sa mort.

«Les parties ont conclu un accord écrit concernant leurs biens et leurs droits en matière de mariage ou de partenariat domestique, y compris la pension alimentaire, dont l'original est ou a été soumis au tribunal.» source: voici

Une étape tout à fait symbolique, et une «liberté retrouvée», selon les mots de Voici, «dont l'actrice n'aura même pas eu le temps de profiter après cette longue procédure judiciaire.»

«Pas fini» de vivre

Dans une entrevue accordée l'année passée à People, l'actrice avait expliqué en toute franchise comment elle vivait sa maladie. «C'est l'une des choses les plus effrayantes que j'ai eues à affronter de toute ma vie», avait-elle confié, au sujet de l'extraction de sa tumeur au cerveau.

«Quand on se demande: "pourquoi moi? Pourquoi ai-je eu un cancer?» et ensuite "pourquoi mon cancer est-il réapparu? Pourquoi suis-je au stade 4?", on se met alors à chercher un sens plus profond à la vie.» Shannen Doherty au magazine People.

L'actrice avait également assuré ne pas avoir peur de la mort, exprimant son désir de travailler encore. «Les gens pensent que cela signifie que vous ne pouvez pas marcher, manger ou travailler. Ils vous mettent au pâturage très tôt, "vous avez fini, vous êtes à la retraite", mais ce n'est pas le cas pour nous», avait-elle déploré.

Archives.

Et de promettre: «nous sommes dynamiques et nous avons une vision de la vie très différente. Nous sommes des gens qui veulent travailler, profiter de la vie et continuer à avancer.»

«Je n’ai pas fini de vivre. Je n’ai pas fini d’aimer. Je n’ai pas fini de créer. Je n’ai pas fini d’espérer changer les choses pour le mieux. Je n’ai tout simplement pas fini» Shanne Doherty au magazine People

Une relation fusionnelle

Autre décision symbolique, l'actrice avait décidé de régler toutes ses affaires et de mettre ses finances en ordre, afin que son deuil soit plus facile à gérer pour sa maman, de qui elle était très proche. Elle avait même renoncé à acheter un ranch pour y accueillir des chevaux, préférant collecter de l'argent pour offrir un beau voyage à sa maman, «une fois qu’elle (serait) morte».

«Parce que ça va être très dur pour elle, je veux que les autres choses soient beaucoup plus faciles (...) Je ne veux pas qu’elle ait un tas de choses à gérer. Je ne veux pas qu’elle ait quatre unités de stockage remplies de meubles» Shannen.

Shannen Doherty et sa maman, Rosa Doherty. image: instagram

Selon Closer, l'Américaine aurait également expliqué dans les détails comment elle souhaitait que ses funérailles soient menées. Elle souhaitait notamment être «incinérée, et que ses cendres reposent aux côtés de celles de son père et de son chien».

De plus, l'actrice ne souhaitait pas que ses connaissances se rendent au chevet de sa dernière demeure par obligation. «Certains ne m’aiment pas vraiment, et ils ont leurs raisons, et c’est tant mieux pour eux, mais ils ne m’aiment pas assez pour se pointer à mes funérailles», avait-elle averti.

De vibrants hommages

Shannen est bien entendu un personnage iconique de notre petit écran. Cette gosse au talent précoce de Los Angeles - ville où elle avait déménagé étant enfant - a décroché un rôle à 10 ans seulement, dans la série télévisée Father Murphy. Puis elle a joué dans La petite maison dans la prairie, entre 1982 et 1984.

Elle a rejoint le casting de Beverly Hills: 90210, où elle incarnait l’iconique Brenda Walsh. Elle était l'une des chouchous des téléspectateurs, qui se passionnaient pour sa relation compliquée avec le «bad boy» Dylan.

L'actrice a partagé l'affiche avec Jennie Garth (Kelly), Jason Priestley (Brandon), Tori Spelling (Donna), ou encore Brian Austen Green (alias David). Tous ont exprimé leur tristesse d'apprendre le décès de leur ex-collègue bien-aimée. Brian Austen Green a notamment exprimé:

«Shan, ma sœur. Tu m’as aimé malgré tous mes travers. Tu es une des personnes qui m’ont appris à aimer. Tu vas me manquer à un point que je ne peux même pas encore envisager aujourd’hui. Merci d’avoir existé»

Jennie Garth a posté sur Instagram: «on nous a souvent imaginées rivales, mais en réalité, on s’aimait et on se respectait. Elle était si forte, passionnée, aimante et généreuse.»

Jennie Garth sur Instagram.

Tori Spelling.

L'iconique Jason Priestley a posté une photo d'archive, avec le message suivant:

«Abasourdi et triste d’apprendre la mort de mon amie Shannen. C’était une force de la nature, et elle va me manquer. Mes pensées vont à sa famille»

Shannen Doherty a incarné Prue Halliwell sur le plateau de la sitcom à succès Charmed, le temps de trois saisons. Nombre de ses éminents collègues sorciers ont saisi leurs réseaux pour rendre un dernier hommage, notamment Rose McGowan, qui jouait Paige, et Brian Krause, qui campait l'Être de Lumière Léo.

Rose McGowan.

Brian Krause a également posté un hommage. source: instagram

Alyssa Milano, qui jouait le rôle de Phoebe, et avec qui les relations étaient conflictuelles avec Shannen, s'est exprimée simplement dans un communiqué transmis au média Deadline. Elle y écrit: «tout le monde sait que ma relation avec Shannen était compliquée, mais je la respectais profondément et je l’admirais. Elle était talentueuse, aimée et le monde souffre d’une grande perte.»