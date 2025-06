Brad Pitt a bien changé

Brad Pitt fait le buzz avec ces images.

Il a bien changé

Brad Pitt est la star du numéro d'été de GQ. Pour l'occasion, l'acteur a sorti son meilleur look de baroudeur-hipster, et ça n'a pas plu à tout le monde.

Sourcils froncés, stature imposante, taches d'huile et gueule à couper au couteau en mode pêcheur-bûcheron: Brad Pitt a séduit la Toile avec son shoot pour l'édition estivale du magazine GQ.

L'acteur de 61 ans est capturé dans le cadre sauvage qu'offre la Nouvelle-Zélande. Sa co-star du film F1, le Britannique Damson Idris, partage également un peu de sa lumière.

Brad a enfilé ses habits et sa gueule les plus bruts de décoffrage pour matcher l'atmosphère de Glenorchy, près de Queenstown, où le shoot a été réalisé. C'est dans cette région que s'est déroulé le tournage de son film Heart of the Beast, qui suit les traces d'un ancien soldat des forces spéciales de l'armée, et de son chien, qui se battent pour survivre dans les étendues sauvages de l'Alaska, et pour retrouver leur chemin après un crash. Cette région dans l'île du Sud est censée reproduire la nature sauvage de l'Alaska, aux Etats-Unis.

Brad Pitt, qui s'est récemment exprimé sur son divorce, a fait le buzz sur la Toile en raison de sa stature impressionnante et de sa coupe courte.

On le voit conduisant une moto vintage sur la rive du lac Wakatipu ou marchant le long de la plage de galets. Sur un des clichés, il semble avoir emprunté les bottes Saint Laurent de Alexander Skarsgard qui ont tant fait jaser sur le tapis rouge de Cannes (ces bottes ont décidément la cote).

Alexander Skarsgard et ses bottes Saint Laurent. Getty Images Europe

Si vous êtes fan de Brad, vous allez être gâté. Le shooting coche tous les numéros gagnants: Brad exposant sa poitrine nue, Brad en combi, Brad en bottes de pêcheur, Brad et ses gants Handsome Stockholm de la Residency Experience. Il y a même un petit clip en prime.

Evidemment, certains internautes ne se sont pas montrés encourageants. Certains ont pointé du doigt sa relation conflictuelle avec certains de ses enfants, tandis que d'autres ont critiqué son look:

«Il ne fait que cosplayer la working class»

«Pourquoi il s'est habillé comme un bûcheron métrosexuel»

«Brad semble être sur le point de pêcher des crabes 🦀»

«YSL hooker boots» Traduisez vous-même.

Dans la colonne de commentaires de GQ, au contraire, c'est plutôt un enthousiaste très baveux qui en ressort:

«Brad Pitt ressemble à un remake moderne de Ragnar des vikings»

«Il vieillit comme du bon vin 🍷»

Nous, on vous laisse juste avec le résultat final, qui est tout de même assez plaisant:

Avec ou sans barbe, avec plus ou moins de muscles, avec ou sans rides, et avec ou sans taches d'huile à gogo: on reconnaîtra toujours l'iconique acteur. Mais comme il le dit lui-même sur son compte Instagram: «Time flies» (le temps passe vite)

La preuve: Brad Pitt a posté ce avant/après sur Instagram.

