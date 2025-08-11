Que se passe-t-il vraiment entre Timothée et Kylie? Cela fait un mois que les tourtereaux n'ont pas été vus en public ensemble.

Ce message de Timothée Chalamet à Kylie Jenner sème le trouble

Kylie Jenner a fêté ses 28e ans en grande pompe ce dimanche. Alors que sa famille et ses amis l'ont célébrée, une personne est restée suspicieusement silencieuse: son petit-ami, Timothée Chalamet.

Jennifer Ullrich / watson.de

Kylie Jenner a eu 28 ans le 10 août et, comme d'habitude, la famille Kardashian-Jenner a fêté l'événement avec des publications kitsch et des flashbacks larmoyants. Comme toujours, la fête avait un thème bien précis. Cette fois, c'était «sunflowers», soit «tournesols».

Au menu, des fleurs d'un jaune pétant partout, et de la peinture sur tableaux, un peu comme durant nos annis d'enfance au McDo. On a même eu droit à une photo du visage de Kylie au centre d'un soleil éclatant, rappelant le bébé soleil de la populaire série télévisée pour enfants, Teletubbies. Bref, Kylie nous le prouve, année après année, elle mûrit.

Kylie en mode Teletubbies pour ses 28 ans. source: Kylie Jenner IG

Visiblement, les amies de Kylie sont aussi de vraies artistes.

source: Kylie Jenner IG

source: Kylie Jenner IG

Alors que sa mère Kris Jenner et ses sœurs l'ont félicitée avec de longs messages et des photos souvenirs, tous les regards étaient tournés vers son petit-ami, Timothée Chalamet. Or, l'acteur de 29 ans n'a rien posté de romantique sur ses réseaux. A la place, il a publié une story qui en a laissé plus d'un perplexe. Ceci n'a fait qu'alimenter les rumeurs de séparation qui enflent au sujet du couple de stars le plus en vogue du moment.

Mohamed Ali plutôt que des voeux

A la place d'un cliché où lui et sa bien-aimée s'enlacent, sous un texte de bons voeux, Timothée a publié une photo historique de Mohamed Ali après une victoire sur le ring. Dessus, les mots «Dream Big» («Rêve en grand») sont inscrits en lettres rouges et griffonnées.

C'est un beau message d'anniversaire... très imagé. Bild: tchalamet/instagram

De nombreux fans se demandent désormais si ce message apparemment anodin ne cache pas quelque chose de plus, d'autant plus que le couple n'a pas été vu ensemble en public depuis plus d'un mois.

En ce qui concerne ladite photo, elle pourrait faire référence au prochain film de Chalamet, Marty Supreme, qui sortira dans les salles américaines le 25 décembre.

Ce film raconte l'histoire de Marty Mauser, un jeune homme qui a un rêve que personne ne prend au sérieux, mais qui risque tout pour atteindre ses objectifs.

Des rumeurs de crise au sein du couple Kylie-Timothée ont récemment circulé après que la jeune femme a partagé de nombreuses chansons tristes sur ses réseaux. Aucun des deux ne s'est exprimé officiellement sur le sujet.

D'autres messages pour la consoler

Alors que Chalamet a adressé un message de félicitations plutôt cryptique, la famille a misé sur des mots émouvants. Dans une longue publication, Kris Jenner a salué la force, la créativité et le rôle de Kylie en tant que mère, sœur et amie.

Kendall Jenner a partagé des photos d'enfance pour se souvenir de sa «petite dame pour toujours». Khloé Kardashian s'est qualifiée de «deuxième maman» et a écrit que Kylie lui avait appris à être forte et à être un leader avec amour.

Kourtney Kardashian a appelé sa sœur «Clochette» et a parlé d'un lien d'âme profond. Kim Kardashian l'a félicitée avec un clin d'œil en la surnommant «GOAT», c'est-à-dire «Greatest of All Time» (la plus grande de tous les temps).

Kourtney Kardashian a publié une archive familiale. source: instagram

Kylie elle-même a également posté, sans pour autant commenter la publication de Chalamet. La signification de ses mots, qu'il s'agisse d'une déclaration d'amour cachée, d'une référence à son film ou de quelque chose de tout à fait différent, reste pour l'instant un mystère.