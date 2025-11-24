Le nouveau livre de Sarko fait marrer le web
C'est pas qu'on a envie de dire «on vous l'avait bien dit», mais watson avait senti l'odeur d'un contrat d'édition, qui sortirait de presse au même moment que l'ex-président de sa cellule.
Si, si, on vous en parlait ici 👇
Le temps est venu: moins de deux semaines après sa libération, Nicolas Sarkozy annonce la publication d'un livre sur son incarcération. Prévu pour le 10 décembre, ces mémoires vont sobrement s'intituler Le journal d'un prisonnier.
Devant la nouvelle, une partie de la Toile s'est étranglée. Ce qui fait jaser, avant tout, c'est le ton emphatique et la grandiloquence du mot «journal» (et aussi du mot «prisonnier»), qui ont fait lever plus d'un sourcil. Il faut dire que le tweet de lancement ressemble à une parodie:
« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ— Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 21, 2025
En réponse, les internautes n'ont pas hésité à matraquer l'ex-taulard fortifié de tweets et sketch piquants. Ils n'ont pas manqué de railler le fait que l'ex-politicien s'est avant tout nourri de yaourts pendant sa détention.
Le nouveau livre de Nicolas Sarkozy, "Le temps des yaourts", sortira juste avant Noël 👍 pic.twitter.com/bgXZEfwTVQ— Polémix (@polemix) November 10, 2025
Le livre de Nicolas Sarkozy sera offert pour l’achat de six yaourts https://t.co/ffyloqpehx— Le Gorafi (@le_gorafi) November 21, 2025
À la bonne heure! 🤣 Il doit être vite lu votre bouquin. pic.twitter.com/e8ujSf6NLC— 🕊️FreeWings (@FreeWings777) November 22, 2025
Sur TikTok, les internautes se bidonnent en vidéo. Comme le créateur de contenu Lambini, qui lance: «Merci à Nicolas Sarkozy de sortir un livre. Moi aussi, je compte sortir une oeuvre qui s'intitulera Degré Zéro. Ce sera un thriller de survie autobiographique en haute montagne, qui relatera une histoire vraie; ça revient sur la fois où je suis resté bloqué quinze bonnes minutes sur un télésiège». Un livre «à ne pas mettre dans toutes les mains», insiste le vidéaste, qui promet «quelques passages extrêmement choquants».
@lambini00 En précommande pour les fêtes hésitez pas #sarkozy #booktok #livre #prison #montagne ♬ son original - Lambini
L'humoriste Alexis Tramoni, de son côté, s'amuse: «Il est resté en prison trois semaines. Ecris-nous une carte postale plutôt! Sarko, c'est ta collègue qui a fait un séjour au Tibet et qui revient en toge!»
@alexistramoni
Le livre de Sarko 📖 Paris, St-Riquier, Auray, Reims, Metz, Namur, Genève, Cournon d’Auvergne, Bruxelles, Aix-en-Pce, Dijon, Toulon, Montpellier, Mulhouse, Tours, Compiegne, St-Etienne, Bordeaux, Lagny, St-Galmier, Décines, Toulouse, Libourne, Mouscron, Poitiers et d’autres à venir 🌍 Les places en bio 🎟️♬ son original - alexistramoni
Le comédien français Vérino s'esclaffe: «On en parle, du livre de Sarkozy? La confiance! Nicolas, tu as fait 20 jours de prison, tu ne peux pas te prendre pour Nelson Mandela». L'humoriste continue: «Il va pas nous sortir le scénar' de Prison Break, ça c'est sûr! Après 20 jours, il peut écrire un rapport de stage, mais c'est tout quoi».
Faisant semblant de taper sur le clavier:
(jod)