Le nouveau livre de Sarko fait marrer le web

Nicolas Sarkozy n'est pas sorti de prison les mains vides: il revient avec un livre sur son expérience carcérale, intitulé Le journal d'un prisonnier. La Toile avait beaucoup à en redire.

C'est pas qu'on a envie de dire «on vous l'avait bien dit», mais watson avait senti l'odeur d'un contrat d'édition, qui sortirait de presse au même moment que l'ex-président de sa cellule.

Le temps est venu: moins de deux semaines après sa libération, Nicolas Sarkozy annonce la publication d'un livre sur son incarcération. Prévu pour le 10 décembre, ces mémoires vont sobrement s'intituler Le journal d'un prisonnier.

Devant la nouvelle, une partie de la Toile s'est étranglée. Ce qui fait jaser, avant tout, c'est le ton emphatique et la grandiloquence du mot «journal» (et aussi du mot «prisonnier»), qui ont fait lever plus d'un sourcil. Il faut dire que le tweet de lancement ressemble à une parodie:

En réponse, les internautes n'ont pas hésité à matraquer l'ex-taulard fortifié de tweets et sketch piquants. Ils n'ont pas manqué de railler le fait que l'ex-politicien s'est avant tout nourri de yaourts pendant sa détention.

«216 pages il décrit tout: "là c'est les chiottes, t'as vu, tkt"» vu sur titkok

«MDR le livre le plus court de l'histoire!» vu sur titkok

«Il va nous parler des yaourts natures sur 250 pages ce génie» vu sur titkok

«200 pages?? Genre 10 pages par jour» vu sur titkok

«200 jours avec mon bracelet Rolex et ma femme qui porte des colliers Bulgari en diamant» tiktok

«C'est sidérant, un inconnu va en prison, il en ressort diminué, abattu. Sarko y va, il en ressort plus riche!» tiktok

Sur TikTok, les internautes se bidonnent en vidéo. Comme le créateur de contenu Lambini, qui lance: «Merci à Nicolas Sarkozy de sortir un livre. Moi aussi, je compte sortir une oeuvre qui s'intitulera Degré Zéro. Ce sera un thriller de survie autobiographique en haute montagne, qui relatera une histoire vraie; ça revient sur la fois où je suis resté bloqué quinze bonnes minutes sur un télésiège». Un livre «à ne pas mettre dans toutes les mains», insiste le vidéaste, qui promet «quelques passages extrêmement choquants».

«Quand vous êtes en haute altitude, livré à vous-même, et que vous avez mangé votre dernier Balisto, on se pose des questions».

L'humoriste Alexis Tramoni, de son côté, s'amuse: «Il est resté en prison trois semaines. Ecris-nous une carte postale plutôt! Sarko, c'est ta collègue qui a fait un séjour au Tibet et qui revient en toge!»

@alexistramoni Le livre de Sarko 📖 Paris, St-Riquier, Auray, Reims, Metz, Namur, Genève, Cournon d’Auvergne, Bruxelles, Aix-en-Pce, Dijon, Toulon, Montpellier, Mulhouse, Tours, Compiegne, St-Etienne, Bordeaux, Lagny, St-Galmier, Décines, Toulouse, Libourne, Mouscron, Poitiers et d’autres à venir 🌍 Les places en bio 🎟️ ♬ son original - alexistramoni

Le comédien français Vérino s'esclaffe: «On en parle, du livre de Sarkozy? La confiance! Nicolas, tu as fait 20 jours de prison, tu ne peux pas te prendre pour Nelson Mandela». L'humoriste continue: «Il va pas nous sortir le scénar' de Prison Break, ça c'est sûr! Après 20 jours, il peut écrire un rapport de stage, mais c'est tout quoi».

Faisant semblant de taper sur le clavier: «Jour 1: j'ai mangé des yaourts, jour 2, j'ai mangé des yaourts»

