Brigitte Bardot rassure après des rumeurs de décès

Brigitte Bardot avait reconnu dans une lettre au tribunal
Brigitte Bardot avait tiré un trait sur le cinéma dans les années 1970 pour se consacrer à la cause animale.Keystone

Brigitte Bardot rassure après des rumeurs de décès

L'influenceur Aqababe avait assuré sur ses réseaux sociaux que l'ancienne actrice était décédée. Une «fake news», a dénoncé cette dernière sur X.
23.10.2025, 06:5923.10.2025, 06:59

«Je vais bien», a assuré mercredi soir Brigitte Bardot dans un message sur le réseau social X, en réponse à des rumeurs en ligne évoquant son décès. «Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a lancé ce soir cette 'fake news' sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence», a indiqué l'ancienne icône du cinéma français, âgée de 91 ans.

Plus tôt dans la journée, l'influenceur Aqababe avait assuré sur ses réseaux sociaux que l'ancienne actrice était décédée. «J'ai supprimé mon tweet exclusif concernant le décès de Brigitte Bardot», a-t-il réagi sur X après le démenti de l'intéressée.

Ces 5 stars sont décédées dans des circonstances mystérieuses

Brigitte Bardot était rentrée chez elle vendredi après «une légère intervention chirurgicale» qui avait nécessité son hospitalisation à Toulon (Var), avait indiqué la semaine dernière son secrétariat à l'AFP.

«Ni portable, ni ordinateur»

«BB», qui a tiré un trait sur le cinéma dans les années 1970 pour se consacrer à la cause animale, vit entre sa célèbre résidence de La Madrague à Saint-Tropez, dans le Sud de la France, et une seconde maison cachée dans la verdure, La Garrigue, abritant des animaux et une chapelle privée.

En mai dernier, dans une interview à BFMTV, elle avait assuré vivre «comme une fermière» entourée de ses moutons, ses cochons, ses chiens, ses chats, son âne et sa ponette et ne posséder «ni portable, ni ordinateur».

«Ce n'est pas du service public»: la nouvelle émission de la SSR énerve

L'influenceur Aqababe, qui s'est fait une spécialité des informations à scandale sur les célébrités et acteurs de téléréalité, avait soutenu au printemps avoir retrouvé en Asie Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 2011 pour un quintuple assassinat familial. Le parquet de Nantes avait démenti. (jzs/ats)

