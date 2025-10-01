Ils affrontent leurs peurs et s’interrogent sur le sens de la vie: voici les célébrités Shaolin de la nouvelle émission de téléréalité SRF. Image: SRF

«Ce n'est pas du service public»: la nouvelle émission de la SSR énerve

Pour son nouveau format de téléréalité, la SRF envoie des célébrités suisses dans un temple sud-coréen.

Reto Heimann Suivez-moi

Le divertissement made in SRR vient de prendre un virage inattendu: celui de la téléréalité. Avec «Shaolin Challenge», la SRF (pendant alémanique de la RTS) envoie six célébrités dans un temple bouddhiste en Corée du Sud. Le concept: s’entraîner sous l’œil du maître Shaolin Shi Heng Yi et affronter ses peurs existentielles.

Voici les célébrités qui participent à l'émission: 1 / 10 Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission Shaolin Challenge Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.

La question est donc difficile à éviter: est-ce vraiment du service public d’envoyer des VIP suisses résoudre leurs angoisses existentielles à coups de taloches zen? En effet, la concession de la SSR (RTS, RSI, RTR, , SRF, SWI swissinfo.ch), prévoit quatre volets qui constituent son mandat: information, culture, formation et divertissement.

Une émission critiquée d'emblée

Pour Thomas Matter, cette nouvelle émission ne correspond pas au mandat. Le conseiller national UDC zurichois, coprésident de l’initiative pour réduire de moitié la redevance SSR (à 200 francs par an), est formel:

«C’est typiquement le genre de programme qui montre que la SRF ne prend pas au sérieux ses obligations d’économies. Ce format n’a rien à voir avec le service public. Ce genre d’émission, les chaînes privées peuvent très bien le produire.»

Du côté de l’Association des télévisions privées suisses (ATPS), dont fait partie la chaîne 3+, personne n’a souhaité commenter ce nouveau projet de la SSR. Pour rappel: 3+ et watson font partie du même groupe média, CH Media.

Jusqu’à présent, la téléréalité était essentiellement l’apanage des chaînes privées suisses. 3+, par exemple, envoie ses candidats en Thaïlande pour The Bachelor. La concession SSR est pourtant claire: l’offre de divertissement du service public doit se distinguer substantiellement de celle des chaînes privées.

Un accent sur la santé mentale

Karen Ballmer, responsable du Factual Entertainment à la SRF, défend le projet:

«Le format se différencie clairement, tant sur le fond que sur la forme, de l’offre privée. Ici, il ne s’agit pas d’un concours, mais d’une réflexion sur des thématiques importantes, comme la santé mentale, la discipline personnelle, la résilience ou encore l’équilibre corps-esprit.»

Selon elle, Shaolin Challenge va bien au-delà du simple divertissement et remplit pleinement la mission de service public. L’objectif assumé de l’émission? Briser les tabous sur des sujets comme le mal-être psychologique, le doute de soi ou les parcours de vie en transition.

Moins cher qu’un show du samedi soir

Mais était-il vraiment nécessaire d’emmener six célébrités et une équipe TV entière en Corée du Sud? SRF répond que le décor du temple Shaolin est central dans la mise en scène et que cette authenticité ne pouvait pas être «reproduite de manière crédible et économique en Suisse».

Petit hic: une simple recherche Google montre que l’ordre Shaolin possède aussi des temples… en Allemagne et en Autriche.

Côté budget, la SRF assure que le format reste relativement économique, grâce à l’infrastructure déjà existante sur place. Une émission de 40 minutes coûte en moyenne 96 000 francs, à comparer aux 432 000 francs nécessaires pour produire une grande émission de soirée.

Une émission de téléréalité telle que «Shaolin Challenge» fait-elle partie du service public? Oui Non J'en ai rien à péter Voter Au total, 53 personnes ont participé à ce sondage.

L’équipe de tournage se composait de huit personnes, envoyées en Corée du Sud pour neuf jours. Ce n’est d’ailleurs pas la SRF qui a produit l’émission, mais la boîte Endemol, notamment connue pour Secret Story en France.

Endemol avait déjà signé la seule autre tentative de téléréalité de la SSR: Alone Together, une émission où des couples étaient envoyés sans smartphone sur une île perdue en Suède. Avec Shaolin Challenge, la SRF espère attirer un nouveau public: les 30-50 ans.

Le format a été pensé pour être compatible avec le streaming, et pourra être visionné en différé. L’émission sera d’abord diffusée au printemps sur Play SRF, la plateforme de streaming de la SSR, avant d’être programmée sur la chaîne SRF 1.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich