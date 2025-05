Hailey Bieber a fait un truc énorme

Malgré une fortune estimée à 300 millions et la vente de son catalogue musical pour 200 autres millions, des connaisseurs affirment que Justin Bieber aurait des soucis de gestion . Page Six a recueilli un témoignage qui décrit le style de vie «complètement hors de contrôle» de la star. Il se serait même vu refuser l'octroi d'une carte de crédit.

Toujours selon le magazine, son ex-manager, Scooter Braun serait intervenu et aurait accordé au chanteur u n crédit de plus de huit millions de dollars - un montant que TMZ a également confirmé sur la base d'un document financier.

Alors que Hailey Bieber tutoie des sommets dans le milieu des affaires, son mari a lui plutôt touché le fond. Des rumeurs à propos de ses problèmes financiers circulent depuis des mois. En cause: la tournée Justice, annulée en 2022. Page Six explique que la pop star a dû en assumer lui-même les pertes.

Selon ses propres dires, elle assumera à l'aveni r le poste haut placé de Chief Creative Officer et Head of Innovation chez Rhode . La business woman agira désormais comme conseillère stratégique pour Elf.

Hailey Bieber a créé sa marque Rhode - d'après son deuxième prénom - en 2022. Trois ans plus tard, le mannequin vend son entreprise pourtant toute jeune, et qui avait surtout fait parler d'elle sur Tiktok.

Cette star du ski a un talent caché

La skieuse alpine Mikaela Shiffrin n'est pas qu'une athlète multi-récompensée. C'est aussi une musicienne, comme on a pu le voir dans la version américaine de The Voice.

Mikaela Shiffrin est une légende du ski. Avec 101 victoires en Coupe du monde, huit titres de championne du monde et deux victoires olympiques, elle est considérée comme la skieuse la plus titrée au monde. Le talent musical de Shiffrin est cependant moins connu. La jeune femme de 30 ans peut non seulement se déplacer sur les pistes à une vitesse fulgurante, mais sait également jouer de la guitare et chanter – et elle le fait étonnamment bien.