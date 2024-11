Raids et rapatriement: les dernières infos sur l'ex-star des One Direction

Liam Payne en deux mots

Le chanteur britannique Liam Payne a été sous les feux de la rampe depuis 2010. Adolescent, il était alors devenu célèbre grâce à l'émission de casting The X-Factor. Le jeune homme, alors âgé de 17 ans, a été casté avec Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan pour former le groupe One Direction. Du jour au lendemain, les cinq garçons sont devenus des stars.



En 2016, le groupe s'était séparé. Par le passé, Liam Payne avait ouvertement parlé de son addiction à l'alcool et aux drogues. Cet été, il s'est fait admettre dans une clinique de désintoxication, qu'il a quittée après quelques heures seulement.