L'actrice de 38 ans a partagé la nouvelle de manière très esthétique sur son compte Instagram, le 11 novembre. instagram

Megan Fox a une grande annonce

L'actrice a fait part de l'heureuse nouvelle d'une manière très «meganiesque» sur son compte Instagram lundi.

Plus de «Société»

C'est officiel! Megan Fox, 38 ans, et Machine Gun Kelly, 34 ans, se préparent à accueillir leur premier bébé ensemble. L'actrice a fait part de sa grossesse ce lundi avec une photo à l'esthétique léchée, le corps entièrement dénudé et enduit de peinture noire, la main posée sur son ventre rond. Une autre image postée par la future maman brandit un test de grossesse positif devant l'objectif.

L'annonce était accompagnée de paroles de la chanson Last November de MGK, un morceau sur la fausse couche de l'actrice. instagram

«Rien n'est jamais vraiment perdu. Bienvenue 👼🏼❤️ », a-t-elle indiqué dans la légende, en référence aux paroles de la chanson de son compagnon, Last November, qui évoque la fausse-couche de Megan Fox, il y a un an. Une expérience qu'elle avait elle-même évoquée dans un recueil de poèmes, Pretty Boys Are Poisonous.

Ce futur bébé sera le quatrième enfant de Megan Fox et le deuxième de Machine Gun Kelly. Madame est déjà maman de fils Noah, 12 ans, Bodhi, 10 ans, et Journey, 8 ans, avec son ex-mari Brian Austin Green, tandis que Monsieur est papa d'une fille, Casie, 15 ans.

C'est peu dire que le couple entretient une relation aussi passionnée que tumultueuse. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2020, après s'être rencontrés sur le tournage de Midnight in The Switchgrass, avant de se fiancer en 2022. Un peu plus d'un an plus tard, Megan avait laissé entendre qu'elle s'était séparée de son fiancé en partageant une publication Instagram cryptique - avant de supprimer complètement son compte, comme il est de tradition chez les célébrités.

L'actrice avait ensuite supprimé toute trace de Machine Gun Kelly de son profil. Il semblerait heureusement que tous deux se soient réconciliés, et que tout aille pour le mieux, le couple ayant été aperçu à de nombreuses reprises ensemble depuis ces remous. (mbr)