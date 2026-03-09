Britney Spears refait parler d'elle pour ses démêlés avec la justice et ses proches se demandent comment lui venir en aide. watson/getty

Voici comment Britney Spears peut éviter la prison

L'arrestation de la pop-star pour conduite en état d'ivresse, la semaine dernière, soulève de nouvelles inquiétudes et interrogations quant à son état de santé mentale et la manière appropriée de lui apporter de l'aide.

Plus de «Société»

Ces jours jours, les gros titres de TMZ et de Page Six avaient comme un parfum nostalgique de 2006. Pour peu, on se serait cru de retour à l'époque bénie des téléphones à clapet, des tops à strass criards, des jeans taille basse trop moulants et de la «Sainte-Trinité», composée de Paris Hilton, Lindsay Lohan et Britney Spears, qui paradait à bord d'un cabriolet décapotable.

C'était le bon temps... Instagram: @parishilston

Mais nous sommes en 2026. Et Britney a encore des ennuis. A l'instar de sa voiture avant son arrestation, mercredi dernier, sa vie zigzague de façon erratique. Hors de contrôle.

Voilà des mois, pour ne pas dire des années, que l'état de la chanteuse retraitée de 44 ans est source d'angoisses pour son entourage. Selon les éternelles «sources» citées par les tabloïds, ces derniers temps, Britney a mis un soin particulier à ignorer les appels de plus en plus pressants à recevoir une «aide urgente».

Risques d'emprisonnement

Son arrestation a changé la donne. D'autant que l'artiste risque gros, après qu'une substance «inconnue» ait été découverte à l'intérieur de sa BMW décapotable et envoyée à un laboratoire pour analyse, au moment de son interpellation par la garde routière californienne.

Bien que les juges n'ordonnent généralement pas de peine de prison pour une première infraction pour conduite en état d'ivresse (abrégé «DUI» en anglais), comme c'est le cas présentement pour Britney, les substances retrouvées dans son organisme et sa voiture pourraient pousser les juges à ordonner une lourde peine.

Selon des «sources proches du dossier», citées par TMZ, il s'agissait de comprimés d'Adderall, un médicament qu'elle s'était procuré récemment au Mexique. Il n'est pas rare que certains médicaments provenant du Mexique soient coupés au fentanyl, à la cocaïne, à la méthamphétamine ou à d'autres substances.

«Ce qu’elle redoute le plus, c’est d’aller en prison. Elle est anéantie par toute cette histoire, mais elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Et elle en est parfaitement consciente» Une source proche dans Page Six

Le propre manager de la chanteuse, Cade Hudson, a fait écho à ces sentiments jeudi dans une déclaration à la presse: «J'espère que cela pourra être la première étape d'un changement attendu depuis longtemps dans la vie de Britney», suggérant qu'il serait peut-être temps pour sa famille d'intervenir.

Une alternative

Le cas de la princesse de la pop s'avère toutefois particulièrement épineux. Comment lui venir en aide sans tomber dans les travers et les traumatismes de la tutelle abusive de son père, Jamie Spears, dont elle a été libérée en 2021? Britney risque-t-elle d'ailleurs de devoir repasser par la mesure extrême de la tutelle?

«Compte tenu de la difficulté qu’elle a eue à sortir de la tutelle, elle pourrait ne pas être disposée à accepter une quelconque surveillance judiciaire» Lashawn Thomas, avocate spécialiste du divertissement, à Page Six

Selon l'avocate spécialiste du divertissement Lashawn Thomas, qui avait déjà travaillé sur une affaire de tutelle similaire avec la présentatrice télé Wendy Williams, il n'y aura sans doute pas besoin d'en arriver là. Pour qu'une intervention judiciaire puisse avoir lieu sans l'accord de la chanteuse, il faudrait prouver qu'elle représente un danger pour elle-même.

Les experts juridiques consultés par Page Six ont indiqué que la conduite en état d'ivresse à elle seule ne suffirait probablement pas à satisfaire à cette exigence.

Toutefois, si Britney venait malgré tout à être condamnée à de l'emprisonnement, une solution pourrait lui éviter de passer de dormir derrière les barreaux: une cure de désintoxication. «Un traitement pourrait être une condition de sa probation en cas de condamnation ou de plaidoyer de culpabilité pour conduite en état d'ivresse ou conduite imprudente», évoque l'avocate Lashawn Thomas.

Une multitude de plans de traitement alternatifs seraient à l'étude.

Par ailleurs, l'avocat qui a permis à Britney Spears de se débarrasser de sa tutelle abusive jouerait «un rôle important dans le traitement que Britney reçoit actuellement et dans ce qui l'attend», explique Lashawn Thomas dans Page Six.

Pas seule

Au milieu de cette période tourmentée, Britney Spears peut heureusement compter sur plusieurs soutiens. A commencer par celui de ses deux fils, Sean Preston, 20 ans, et Jayden James, 19 ans, avec lesquels elle a repris contact depuis quelques mois.

Jayden et Britney, en 2021. image: instagram

Son fils cadet s'est d'ailleurs précipité aux ses côtés de sa mère dans la foulée de son arrestation, selon des photos obtenues par Page Six vendredi, qui montre une photo de la Mercedes du jeune homme garée devant la maison à Thousand Oaks, en Californie.

«Ses fils sont avec elle en ce moment. Ils l’aiment, veulent la soutenir et souhaitent simplement qu’elle se sente mieux» Une source, dans Page Six, vendredi dernier

En attendant, le temps reste suspendu. «Pour l'instant, tout le monde attend les résultats des analyses», confie une source proche, toujours dans Page Six. «Britney sait qu'elle devra assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Mais nous espérons simplement qu'elle ira en cure de désintoxication et non en prison.»

Vidéo: watson