Kelly Vedovelli balance sur son ancien patron Cyril Hanouna

Après avoir côtoyé Cyril Hanouna durant huit ans dans Touche pas à mon poste sur C8, Kelly Vedovelli balance sur son ancien patron.
«Un gros c*nnard»: Une ancienne de TPMP se lâche sur Hanouna

Une ancienne chroniqueuse de TPMP a révélé sans filtre le comportement de Cyril Hanouna en coulisses, dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube.
07.10.2025, 21:0007.10.2025, 21:00
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Kelly Vedovelli a été chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8 pendant huit ans. Cependant, celle-ci n'a pas suivi Cyril Hanouna lors de son transfert au sein du groupe M6, et dans sa nouvelle émission intitulée TBT9 sur W9.

Voici ce que concocte Cyril Hanouna pour la rentrée

Dimanche 5 octobre, cette ancienne DJ a révélé dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube les coulisses des émissions de Cyril Hanouna, son patron avec qui elle était complice, du moins à l'écran.

«Ma toute première vidéo YouTube! J'avais besoin de parler, sans filtre, sans montage qui déforme les choses»
Kelly Vedovelli

Dans cette vidéo, Kelly Vedevolli, répond sans filtres à toutes sortes de questions et évoque le comportement de Cyril Hanouna avec ses équipes:

«On peut dire clairement que c'est un gros c*nnard, mais doté d'une grande gentillesse»
«C'est là toute la complexité du personnage. En fait, tu vas avoir deux petites antennes, une antenne de gentil et une antenne de gros c*nnard. Au fur et à mesure de la journée, tu ne sais pas quelle antenne va le diriger. C'est ça qui est spécial. Il y a une question qui revient tous les jours au travail, dans les coulisses: 'Comment il est aujourd'hui?' Généralement, moi, je répondais : 'Non, ce n'est pas comment il est aujourd'hui, c'est comment il est à l'instant T'.

Elle ajoute également que son comportement parfois abusif serait lié à son malaise en société.

«Il faut vraiment le connaître pour savoir comment recevoir ses émotions, parce que je pense que c'est quelqu'un d'assez maladroit, qui n'est pas très à l'aise avec le social, contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant sa splendeur dans l'émission.»

Ces révélations franches, mais complaisantes, ont été évoquées sur plateau de TBT9 du lundi 6 octobre. Lorsque Cyril Hanouna a diffusé l'extrait vidéo, les chroniqueurs présents n'ont pas cherché à défendre l'honneur de «Baba» et semblaient même plutôt d'accord sur l'ambivalence de l'animateur. «C'est 100% exact», a même lancé une chroniqueuse.

La séquence en question 👇

Vidéo: youtube
