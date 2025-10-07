Après avoir côtoyé Cyril Hanouna durant huit ans dans Touche pas à mon poste sur C8, Kelly Vedovelli balance sur son ancien patron. Image: watson

«Un gros c*nnard»: Une ancienne de TPMP se lâche sur Hanouna

Une ancienne chroniqueuse de TPMP a révélé sans filtre le comportement de Cyril Hanouna en coulisses, dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube.

Kelly Vedovelli a été chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8 pendant huit ans. Cependant, celle-ci n'a pas suivi Cyril Hanouna lors de son transfert au sein du groupe M6, et dans sa nouvelle émission intitulée TBT9 sur W9.

Dimanche 5 octobre, cette ancienne DJ a révélé dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube les coulisses des émissions de Cyril Hanouna, son patron avec qui elle était complice, du moins à l'écran.

«Ma toute première vidéo YouTube! J'avais besoin de parler, sans filtre, sans montage qui déforme les choses» Kelly Vedovelli

Dans cette vidéo, Kelly Vedevolli, répond sans filtres à toutes sortes de questions et évoque le comportement de Cyril Hanouna avec ses équipes:

«On peut dire clairement que c'est un gros c*nnard, mais doté d'une grande gentillesse»

«C'est là toute la complexité du personnage. En fait, tu vas avoir deux petites antennes, une antenne de gentil et une antenne de gros c*nnard. Au fur et à mesure de la journée, tu ne sais pas quelle antenne va le diriger. C'est ça qui est spécial. Il y a une question qui revient tous les jours au travail, dans les coulisses: 'Comment il est aujourd'hui?' Généralement, moi, je répondais : 'Non, ce n'est pas comment il est aujourd'hui, c'est comment il est à l'instant T'.



Elle ajoute également que son comportement parfois abusif serait lié à son malaise en société.

«Il faut vraiment le connaître pour savoir comment recevoir ses émotions, parce que je pense que c'est quelqu'un d'assez maladroit, qui n'est pas très à l'aise avec le social, contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant sa splendeur dans l'émission.»

Ces révélations franches, mais complaisantes, ont été évoquées sur plateau de TBT9 du lundi 6 octobre. Lorsque Cyril Hanouna a diffusé l'extrait vidéo, les chroniqueurs présents n'ont pas cherché à défendre l'honneur de «Baba» et semblaient même plutôt d'accord sur l'ambivalence de l'animateur. «C'est 100% exact», a même lancé une chroniqueuse.