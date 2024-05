Millie Bobby Brown, star de Stranger Things, et Jake Bongiovi se sont mariés lors d'une cérémonie intime. Image: instagram/montage: watson

Millie Bobby Brown et son mec prévoient un mariage «grandiose»

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi se sont mariés en secret le week-end dernier lors d'une cérémonie intime avec leurs proches. Le couple, ensemble depuis 2021, prévoit une plus grande célébration plus tard cette année.

La star de Stranger Things, 20 ans, et le mannequin de 22 ans, fils de la légende du rock Jon Bon Jovi, se sont mariés en secret le week-end dernier, nous a appris le média People. Une cérémonie à laquelle la famille a bien évidemment assisté complète le média The Sun.

«C'était une cérémonie très discrète et romantique avec seulement leurs familles les plus proches», a révélé un invité. Mais on a également appris que le couple n'a pas l'intention de s'arrêter là puisque tous deux prévoient une cérémonie «grandiose» plus tard cette année, continue le média.

Le couple — qui a lancé les rumeurs de romance en juin 2021 — s'est d'abord rencontré via Instagram. Ils «étaient amis pendant un moment» avant de commencer à sortir ensemble, a déclaré l'actrice à Wired en 2022. En 2023, ils se fiancent et l'annonce fait d'ailleurs grand bruit sur les réseaux sociaux, notamment à cause de leur jeune âge.

Des préparatifs «super amusant»

L'actrice star a partagé ses préparatifs de mariage avec ses fans, révélant en août dernier au magazine Women’s Wear Daily qu’elle trouvait le processus «super amusant». Elle a cependant précisé vouloir garder les détails les plus intimes de ses noces privées.

«Il y a des moments dans la vie que l’on ne vit qu’une seule fois, et les partager avec tout le monde ne me semble pas naturel» Millie Bobby Brown

Matthew Modine, 65 ans, qui interprète le Docteur Martin Brenner dans Stranger Things, s'est donc prêté au jeu pour officialiser l'union des désormais jeunes mariés.