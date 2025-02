Image: FilmMagic

Face à la polémique, Netflix écarte la star du film «Emilia Perez»

Epinglée pour d'anciennes publications offensives ou à connotation raciste, la star du film «Emilia Perez» Karla Sofia Gascón aurait été écartée de sa promotion, au seuil des Oscars, selon le Huffington Post.

Plus de «Société»

Karla Sofia Gascón, star du film Emilia Perez est dans la sauce. Pour rappel, l'actrice a dû présenter ses excuses après que des posts jugés offensants pour les musulmans et les Afro-américains ont refait surface.

La crise est d'une telle ampleur que le compte X de l'actrice avait été désactivé vendredi.

Le compte X de Gascón @karsiagascon a été désactivé.

Selon le média Variety, le scandale pourrait avoir un impact pour les chances de l'actrice - et du film - aux Oscars. Odyssée musicale sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain, Emilia Perez a récolté 13 nominations aux Oscars, soit la production non-anglophone la plus nommée de tous les temps. L'ensemble des actrices du film a reçu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 2024.

Pour tenter d'endiguer la polémique, Netflix aurait pris la ferme décision d'écarter Karla Sofia Gascón de la promotion du film, au seuil de la prestigieuse cérémonie de remise de statuettes. Comme le Huffington Post le rappelle, la plateforme au logo rouge n'a pas seulement co-produit le film de Jacques Audiard, mais elle a également largement financé sa campagne de promotion.

Une initiative qui a certainement dû surprendre l'Espagnole de 52 ans, qui avait assuré à CNN ne pas vouloir se retirer de la course aux Oscars. «Je ne peux pas renoncer à une nomination parce que ce que j’ai fait est un travail, et ce qui est valorisé est mon travail d’actrice.»

Cependant, Karla Sofia Gascón pourrait bien être récompensée malgré tout, puisque les votes avaient été clôturés bien avant le scandale, écrit le Huffington Post.

«Reste maintenant à savoir comment l’équipe du film va justifier l’absence de Karla Sofía Gascón à ces divers évènements qui précèdent les Oscars.» Huffington Post.

Les tweets en question

Si vous n'avez pas suivi toute l'histoire, voici une petite piqûre de rappel. Dans de nombreux messages, republiés par la journaliste Sarah Hagi, l'actrice multiplie les propos offensifs contre les religions, en particulier contre l'islam, «en train de devenir un foyer d'infection pour l'humanité qu'il est urgent de soigner», selon elle.

«Je suis désolée, est-ce juste mon impression ou y a-t-il plus de musulmans en Espagne? A chaque fois que je vais récupérer ma fille à l’école, il y a de plus en plus de femmes avec les cheveux couverts et la jupe descendue jusqu’aux talons. L’année prochaine, au lieu de l’anglais, nous devrons enseigner l’arabe.» Message sur X relayé par les médias sources: les inrocks

Sous la photo d'une femme intégralement voilée, elle ironise sur «l'islam merveilleux, dénué de tout machisme», ajoutant «quelle humanité profondément dégoûtante».

Dans l'un des messages exhumés, elle qualifie George Floyd, un Afro-américain tué par la police en 2020, de «toxicomane»" et d'«escroc».

En 2021, elle commente aussi la cérémonie des Oscars :

«Les Oscars ressemblent de plus en plus à une cérémonie de films indépendants et contestataires, je ne savais pas si je regardais un festival afro-coréen, une manifestation Black Lives Matter ou la journée internationale des droits des femmes. À part ça, c’était un gala très moche.»

D'autres stars ont également été la cible de propos virulents. Notamment Miley Cyrus, qui aurait essuyé un message homophobe, ou encore sa co-star dans Emilia Perez, Selena Gomez, qu'elle aurait traitée de «rat riche».

Karla Sofia a tenu à se défendre de ces propos sur CNN: «Bien sûr que ce n’est pas moi. Je n’ai jamais rien dit à propos de ma partenaire. Je ne l’appellerais jamais ainsi (...) Selena m'a répondu qu'elle me soutenait à 200%.»

L'actrice a également suggéré que lesdits messages, qu'elle estime fake, pourraient faire partie «d’une campagne ciblée contre elle», pour l'empêcher d'être consacrée aux Oscars.

Les excuses

Netflix, pour sa part, a tenté dès le départ de prendre les commandes de la gestion de la crise, en transmettant les excuses publiques de Gascón via un communiqué envoyé à l'AFP. Sur celui-ci, on peut y lire:

«Je tiens à clarifier la polémique autour de mes publications passées sur les réseaux sociaux qui ont causé de la souffrance. En tant que personne appartenant à une communauté marginalisée, je connais trop bien cette souffrance et je suis profondément désolée envers ceux et celles à qui j’ai causé de la douleur. Toute ma vie, je me suis battue pour un monde meilleur. Je crois que la lumière triomphera toujours de l’obscurité.» Un communiqué transmis par Netflix à l'AFP, transmettant les propos de Gascón.

En parallèle, l'actrice a accordé une très longue interview à la version espagnole de CNN le 2 février. Elle s'est défendue de tout racisme: «Vous serez choqué d'apprendre que l'une des personnes les plus importantes de ma vie actuelle et celle que j'aime le plus est musulmane». L'actrice y a également assuré que ses propos sur George Floyd ont été «mal interprétés». Elle ajoute «avoir toujours lutté pour une société plus juste et pour un monde de liberté, de paix et d'amour. Je ne soutiendrai jamais les guerres, l’extrémisme religieux ou l’oppression des races et des peuples».

(avec l'afp et d'autres sources média)