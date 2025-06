Des voleurs ont profité de l'absence de la star. WireImage

La maison de Brad Pitt a été «saccagée»

Pour la première de son nouveau film «F1», l'acteur parcourt actuellement le monde. Pendant ce temps, des cambrioleurs se seraient introduits dans sa résidence de Los Angeles, pour la «saccager».

Michelle Nuhn / watson.de

Brad Pitt compte parmi les plus grandes stars hollywoodiennes de ces dernières décennies et peut se targuer d'une carrière longue et surtout couronnée de succès. Ce sont ainsi des productions majeures comme Ocean's Eleven ou Mr. & Mrs. Smith qui ont jadis propulsé l'acteur au firmament de l'élite des acteurs. Encore aujourd'hui, il est à l'affiche de nombreux blockbusters.

Actuellement, pour F1, il se glisse dans la peau d'un pilote de Formule 1 et se montre sous un tout nouveau jour dans ce film d'action. Mais pendant sa tournée promotionnelle mondiale, l'absence de Brad Pitt à sa résidence a été exploitée sans vergogne.

Des stars à la file

Dans l'industrie du divertissement, Los Angeles est considérée depuis des années comme la plaque tournante de nombreuses stars, tant sur le plan professionnel que privé. Nombre d'entre elles ont ainsi élu domicile dans cette ville côtière de Californie, investissant des millions de dollars dans leurs luxueuses villas.

C'est aussi le cas pour Brad Pitt. Dans le quartier huppé de Los Feliz, il vit presque porte à porte avec d'autres personnalités célèbres, comme Scarlett Johansson, John Legend ou Steven Spielberg.

Alors que l'acteur de 61 ans célèbre actuellement son nouveau film en Europe, des cambrioleurs auraient pillé la demeure de la star de F1» C'est ce que rapporte, entre autres, le magazine People.



Selon la police de Los Angeles, les suspects se seraient introduits par la fenêtre avant, auraient fouillé la résidence de fond en comble et se seraient ensuite enfuis avec divers biens. Les malfaiteurs auraient «saccagé» les lieux, selon les mots du département de police de Los Angeles.

Les trois suspects, précise le LAPD, n'auraient pas été identifiés jusqu'à présent et seraient toujours en liberté.

Voici quelques photos de la luxueuse demeure, partagées par Page Six et le New York Post.

source; mega via nypost

source; mega via nypost

Vue du ciel 👇

Vague de cambriolages à Los Angeles

Le pillage de la résidence de Brad Pitt, d'une valeur de 5,5 millions de dollars, survient après une série de cambriolages qui se sont produits récemment à Los Angeles. Le jour de la dernière Saint-Valentin, Nicole Kidman et son époux Keith Urban figuraient parmi les victimes, comme l'avait alors rapporté TMZ.

À l'instar de Brad Pitt, l'actrice et le musicien étaient absents de leur domicile au moment du cambriolage. Selon le portail d'information américain, une employée du couple serait parvenue à mettre les intrus en fuite grâce à sa présence.