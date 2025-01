Le film «Emilia Pérez» se fait lyncher au Mexique

«Gladiator II» est épique et à la hauteur de son aïeul

Emilia Pérez ne va cependant pas sombrer dans l'oubli de sitôt. Avec 13 nominations, il s'agit du film non anglophone le plus nommé de l'histoire des Oscars.

Le court-métrage n'hésite pas à pointer du doigt l'accent espagnol de Selena Gomez, considéré par certains comme approximatif. La chanteuse et actrice a même dû se défendre sur TikTok, expliquant avoir fait du mieux qu'elle a pu.

«"Johanne Sacreblu el musical" raconte l'histoire d'amour entre deux personnes trans, l'héritière du plus important producteur de baguettes de France et Agtugo Ratatouille, l'héritier du plus important producteur de croissants du pays.»

La vidéo publiée samedi sur YouTube, et qui a vu le jour grâce à un financement participatif, cumule déjà plus d'un million de vues. Les commentaires, très internationaux, sont évidemment sarcastiques. «Au Brésil, on mange du pain français chaque matin, et donc ça fait de nous des experts en culture française», peut-on notamment lire. Bref, c'est devenu un peu leur Emily in Paris à eux.

Une réponse cinglante (et en images) a été formulée par la réalisatrice mexicaine trans Camila Aurora. Celle-ci a tourné un court-métrage intitulé Johanne Sacreblu, parodiant Emila Pérez et se moquant de la France.

Ce qui a fait réagir le chef-opérateur mexicain Rodrigo Prieto, très connu à Hollywood (Barbie, Killers of the Flower Moon, Le Secret de Brokeback Mountain, Le Loup de Wall Street):

A sa charge, le réalisateur de 72 avait expliqué qu'il n'avait pas «eu besoin de faire des recherches sur le Mexique car il en savait suffisamment». Pour ne rien arranger, de nombreuses images ont été capturées dans les studios parisiens, et non dans le pays.

Jacques Audiard est accusé de n'avoir pas fait de recherches convenables sur le pays avant de lancer son immense projet, et d'avoir traité avec légèreté une thématique très sérieuse, qui conduit à des statistiques dramatiques. BFM cite notamment quelque «30 000 homicides annuels et 100 000 disparus liés à la narco-violence.»

Selon le Huffington Post, les Mexicains reprochent avant tout au réalisateur d'avoir excessivement usé de clichés sur le pays, et même de «glorifier le narcotrafic, qui fait des dizaines de milliers de morts chaque année au Mexique».

Le drame musical signé Jacques Audiard avec Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña et Selena Gomez se prend en effet une volée de bois vert au Mexique, pays dans lequel se déroule l'histoire. Le film, qui explore la trajectoire d'une femme trans dans le contexte brutal du narcotrafic, déplaît tant q ue les spectateurs vont jusqu'à quitter la salle en plein visionnage .

Nul n'est prophète en son pays, dit le dicton. Voilà qui s'applique au film multi-nominé aux Oscars et quatre fois récompensé aux Golden Globe, Emilia Pérez.

Au Mexique, le film de Jacques Audiard ovationné sur la Croisette en mai dernier ne passe pas. Les spectateurs, qui peuvent le visionner depuis le 23 janvier, vont jusqu'à quitter la salle et demander un remboursement. En réponse, une parodie est devenue virale.

Que s'est-il réellement passé le 6 novembre 2021, vers 22h20, au pied des collines cossues d'Hollywood? Cette question sera au cœur du procès d'un certain Rakim Mayers, mieux connu sous le blase d'A$AP Rocky, qui s'est ouvert cette semaine. Compagnon de Rihanna, avec qui il a eu deux enfants, Rza Athelston et Riot Rose, le rappeur est accusé d'agression avec une arme à feu semi-automatique et risque jusqu'à 24 ans de prison.