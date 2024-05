On va voir une petite «Lune des Fleurs» ce jeudi

La pleine lune arrive et elle apparaitra petite en ce jeudi 23 mai: on vous explique pourquoi.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Quand aura lieu la pleine lune en mai?

On verra la pleine lune ce jeudi 23 mai de 21h11 jusqu'au lendemain à 5h24, bien que son apogée se produise à 15h53 ce jeudi, comme l'annonce MétéoSuisse.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 23 mai?



Le petit nom de la pleine lune de mai est le plus souvent «Lune des Fleurs». Cette dénomination est tirée des traditions amérindiennes: la «Lune des Fleurs» se référant à la période de l'année où les plantes sont en pleine floraison, marquant le milieu du printemps dans l'hémisphère nord.

En 2024, la «Lune des Fleurs», a lieu le 23 mai. Cette pleine lune est aussi parfois appelée la «Lune de Plantation» ou la «Lune du Lait», c'est donc une lune de croissance et de renouveau, située en Sagittaire, signe de Feu.

La Lune des Fleurs porte donc des surnoms différents selon les régions du monde:

En Chine: Lune du Dragon.

Lune du Dragon. Pays celtiques: Lune Brillante.

Lune Brillante. Dans la religion Wiccan, mouvement religieux fondé sur l'«ancienne religion païenne»: Lune du Lièvre.

mouvement religieux fondé sur l'«ancienne religion païenne»: Lune du Lièvre. Hémisphère Sud: Lune du Castor ou Lune des Gelées.

Pourquoi la pleine lune des fleurs sera-t-elle petite?

S'il est évident que jamais la lune ne change de taille, son observation est parfois rendue difficile. Et en ce 23 mai, la lune nous apparaitra plus petite pour une raison bien simple: elle sera plus loin de nous qu'habituellement.