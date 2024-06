Image: Shutterstock

Voici la langue la plus séduisante



Le son fait la musique. Il en va de même pour les langues. Mais quelle est la plus attirante au monde? Une étude a tenté de le déterminer.

Votre cœur peut s'emballer lorsque vous entendez une certaine voix. C'est la même chose avec les langues. Certaines d'entre elles peuvent sembler plus ou moins «attirantes», en raison de leur mélodie et de leur sonorité. Certains aime l'italien, d'autres ont la chair de poule en entendant l'espagnol et d'autres encore trouvent que l'allemand est affreux. C'est fondamentalement très subjectif et cela varie d'une personne à l'autre.



La plateforme d'apprentissage des langues Preply a tenté de déterminer quelle était la langue la plus attirante au monde. Verdict? L'italien. Les personnes qui ont participé à l'étude ont vu leur rythme cardiaque augmenter de 23% en moyenne lorsqu'elles ont entendu cet idiome.

Le français se situe plutôt bien: il occupe la troisième place du classement, juste derrière le portugais. L'allemand n'arrive que 12e, sur 13 langues testées.



Comment ont-ils mesuré?



Comment ces résultats ont-ils été obtenus? Les responsables de l'étude ont procédé de la manière suivante:



La fréquence cardiaque moyenne au repos de tous les participants a d'abord été mesurée.



La fréquence moyenne a ensuite été calculée pendant que les phrases de drague étaient diffusées dans les différentes langues.



Plus le taux d'augmentation est élevé, plus la langue est attirante.



Ce que dit l'experte



Qu'est-ce qui fait qu'une langue est attirante ou non? Aleksandra Stevanovic, linguiste et traductrice, explique:



«Les langues considérées comme faciles à chanter, comme l'italien, suivent le même schéma: chaque syllabe se termine par une voyelle. Elles ont une sonorité musicale pour l'oreille humaine, ce qui peut être perçu comme "plus attirant". Les langues avec de nombreuses consonnes alignées sont en revanche perçues comme non musicales et, par conséquent, moins appréciées. C'est le cas de l'allemand.»



Selon Aleksandra Stevanovic, trois astuces permettent de rendre plus sensuelles même les «langues peu attirantes»:



Baisser le ton.



Parler plus lentement.



Exprimer volontairement mieux les voyelles.



Une voix grave, même si elle «casse» parfois, est perçue comme attirante.



Bonne chance pour la pratique.



