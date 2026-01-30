Image: watson

En matière de porno, les Suisses ont des goûts très précis

Pornhub nous a filé les statistiques des recherches des utilisateurs suisses en 2025. Si les catégories les plus populaires ne s'écartent pas trop du classement global, les particularités cantonales se révèlent bien plus créatives.

Chaque fin d'année, le plus célèbre des sites pour adultes publie une radiographie des habitudes de ses utilisateurs. Mots les plus recherchés, acteurs et actrices les plus populaires, catégories les plus regardées, durée des visites, ... tout y passe. Pornhub analyse chaque action menée sur ses pages au cours des 12 derniers mois et la restitue sous forme de chiffres et de graphiques.

Les données relatives à la Suisse, que la plateforme vient de nous envoyer, montrent que notre pays ne s'écarte pas excessivement du classement mondial. Un coup d'œil aux termes les plus recherchés, que l'on voit ci-dessous, le démontre.

Les mots que les Helvètes ont glissés le plus souvent dans la barre de recherche en 2025 sont donc «milf», «latina» et «anal». De vrais classiques, que l'on retrouve tant dans les statistiques nationales de 2024 que dans le top sept global de l'année suivante. Le reste du top 20 confédéré suit également les grandes tendances mondiales.

Seule exception relative, les termes «deutsch», «german» et «française», qui traduisent un réflexe propre à chaque pays, consistant à chercher ce qui nous ressemble. Il n'est dès lors pas surprenant qu'en France, on a surtout cherché «française», en Italie «italiano», en Pologne «polskie», au Chili «chilena», en Egypte «egyptian sex», ...

Un classement qui bouge peu

On retrouve le même conformisme au niveau des contenus les plus visionnés. «Les catégories les plus populaires au monde ne changent généralement pas beaucoup», indique Pornhub. Et de préciser:

«Au fil des ans, les catégories "lesbians", "transgender", "milf", "anal" et "mature" ont généralement occupé les cinq premières places» Pornhub

Ce n'est pas le classement des catégories qui va dire le contraire:

Des cantons très créatifs

Les choses changent brusquement lorsque l'on zoome sur les cantons. Chaque région affiche, en effet, des particularités bien précises: des types de contenu qui y sont beaucoup plus consommés par rapport à l'ensemble du pays. Ces recherches et ces catégories, que Pornhub qualifie de «relatives», montrent une très large diversité.

Ainsi, on découvre, par exemple, que le terme «anulingus» est recherché 813% plus fréquemment en terres neuchâteloises qu'à l'échelle suisse. En Appenzell Rhodes-Intérieures, les utilisateurs de Pornhub ont un faible pour le «camping sex», tandis que le «latex bondage» est plébiscité à Nidwald.

Les recherches contenant le mot «job» (on vous laisse faire vos propres recherches) sont particulièrement populaires: on trouve ainsi «slow handjob» (Tessin), «shoejob» (Berne), «mature blowjob» (Glaris), et même «morning blowjob» (Bâle-Campagne).

Parfois, les mots sont étonnamment innocents («taches de rousseur» à Schwyz), parfois, moins (aka «farting» à Lucerne). Notons également que le terme relatif le plus cherché à Genève est «geneva»...

Le classement des catégories relatives, ces catégories qui sont donc beaucoup plus visionnées dans un canton donné que dans le reste du pays, réserve également plus d'une surprise.

Au-delà des classiques («French», «milf» ou «Italian»), on retrouve le mot «Czech», soit «tchèque», en Appenzell Rhodes-Intérieures. En Thurgovie et à Nidwald, la catégorie «smoking» est regardée 165% et 415% de plus par rapport à la moyenne nationale. Plus intrigant encore, la catégorie relative la plus populaire dans le Jura est... «music».

Des visages bien connus

Penchons-nous finalement sur les acteurs et les actrices les plus appréciés en Suisse. Le créateur de contenu tunisien Gattouz0 et l'actrice et cosplayeuse russe Sweetie Fox occupent les deux premières marches du podium.

On retrouve ensuite deux personnes qui avaient fait beaucoup parler d'elles ces derniers temps, c'est-à-dire Bonnie Blue et Lily Phillips. Les deux Britanniques ont affirmé avoir battu le record du plus grand nombre de partenaires sexuels en une journée - ce qui semble avoir payé, puisqu'elles ne figuraient pas dans le top 5 suisse en 2024.