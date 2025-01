L'acteur porno Johnny Sins est l'un des plus populaires en Suisse. Image: watson

Voici ce que les Suisses ont le plus regardé sur Pornhub en 2024

Le célèbre site pornographique diffuse chaque année les statistiques des recherches de ses utilisateurs. Nous avons demandé les données pour la Suisse.

Plus de «Suisse»

Imaginez que votre historique de navigation soit tout à coup rendu public. C'est à peu près ce que fait Pornhub tous les mois de décembre. Le célèbre site porno diffuse à cette occasion un rapport analysant dans les moindres détails le comportement de ses visiteurs: termes les plus recherchés, catégories les plus regardées, acteurs et actrices les plus populaires... tout y passe. Nous avons demandé à la plateforme les statistiques sur la Suisse, qui ne figurent pas dans la publication originale.

Commençons par dire que les Helvètes semblent beaucoup apprécier les contenus proposés par Pornhub: dans le classement global des pays par trafic, la Suisse occupe la 27e place. Pas mal pour une population de neuf millions d'habitants. Reflet de cet engouement, la durée moyenne de chaque visite se monte à 10 minutes et 39 secondes, contre 9 minutes et 40 secondes au niveau mondial.

Venons-en aux termes les plus recherchés. Ils sont les suivants:

Image: pornhub insights

Le mot que les Suisses ont tapé le plus souvent dans la barre de recherche est un classique absolu de l'industrie X: «milf». Si vous n'avez pas vu American Pie, sachez que cet acronyme désigne «une mère de famille sexuellement attirante» (merci Wikipédia) et signifie littéralement «mother I'd like to fuck».

Il s'agit également du deuxième terme le plus recherché au niveau mondial. En effet, milf «se classe systématiquement dans le top 3», indique Pornhub, qui commente:

«Les spectateurs aiment les femmes matures, sexy et autonomes qui n'ont pas peur d'obtenir ce qu'elles veulent, et les données le prouvent.»

«Deutsch» et «française»

Le reste du top 15 confédéré ne s'écarte pas trop des tendances mondiales. On y retrouve beaucoup d'autres termes présents dans le classement global, tels que «hentai» (essentiellement des anime à caractère pornographique), «anal», «big ass», «lesbian» et «asian» (ceux-là, on n'a pas besoin de les traduire).

Trois termes sortent pourtant du lot: «deutsch», «german» et «francaise», classés deuxième, septième et dixième, respectivement. On retrouve là un réflexe un brin chauvin propre à de nombreux pays: rechercher ce qui nous ressemble. Dans notre cas, plutôt au niveau linguistique.

«Il n'est pas rare que des personnes souhaitent voir des vidéos mettant en scène leurs concitoyens», note Pornhub. Un coup d'oeil aux autres classements nationaux le confirme: en France, le terme le plus recherché est «francaise», en Allemagne «deutsch», en Pologne «polska», en Italie «italiano» et en Colombie «colombiana».

A côté de ces termes bien établis, d'autres gagnent en popularité. Les recherches en tendance mettent en lumière une certaine créativité: ainsi «best friends mom», «business trip» ou «gym leggings», qui se réfèrent, plus ou moins, à notre quotidien.

Image: pornhub insights

Quant aux catégories vues le plus souvent, on retrouve les classiques évoqués plus haut («anal», «mature», «milf», «lesbian»,...). Les catégories relatives, c'est-à-dire les plus visionnées par rapport au classement mondial, réservent quelques surprises. Après les nationalités («German», «French»), on découvre des intérêts beaucoup plus... sectoriels: «pissing», «bondage» et «fetish» (on vous laisse faire vos recherches).

Image: pornhub insights

L'acteur le plus populaire en Suisse

Tout comme pour les top-catégories, les Suisses se révèlent plutôt conformistes au niveau de leurs performeurs et performeuses préférés. Le top cinq helvétique regroupe les stars les plus populaires au niveau mondial, telles que l'acteur Alex Adams, l'actrice Angela White, ou sa collègue Lana Rhoades.

Image: pornhub insights

Alex Adams est l'acteur porno le plus populaire en Suisse. Image: Instagram

Notons finalement que, l'année dernière, les femmes représentaient 37% du public suisse de Pornhub. Une proportion conforme à la moyenne globale (38%) et supérieure à celle observée dans nos pays voisins, où ce pourcentage varie entre 26% en Allemagne et 30% en France.