Révolution à venir sur Spotify (mais pas en Suisse)

Le géant du streaming va proposer des vidéos musicales sur sa plateforme. Une nouveauté qu'il réserve pour l'heure à ses abonnés payants aux Etats-Unis et au Canada.

Spotify va mettre en ligne sur sa plateforme, «dans les prochaines semaines», des vidéos musicales accessibles à tous ses abonnés payants aux Etats-Unis et au Canada, a déclaré mercredi une porte-parole.

Cette évolution confirme la tendance à l'intégration de la vidéo sur les sites de streaming audio, jusqu'ici surtout pour les podcasts filmés. Les vidéos musicales étaient déjà accessibles à une population-test sur Spotify dans plusieurs dizaines de pays.

«Nous aurons plus de détails à communiquer prochainement», a ajouté la porte-parole. Il sera possible de passer du mode audio à la vidéo et inversement.

Sur les terres de Youtube

Les podcasts vidéo sont devenus un nouveau moteur de croissance pour Spotify, qui en compte près de 500 000, a indiqué au début novembre le responsable opérationnel Alex Norström lors de la présentation des résultats du groupe suédois. Selon le dirigeant, plus de 390 millions d'utilisateurs ont déjà visionné un podcast vidéo.

La vidéo a été associée de longue date à la musique, depuis les Panoram américains des années 1940 (jukebox diffusant des petits films) en passant par les scopitones des années 1960 en France, jusqu'à la naissance de la chaîne MTV, en 1981. La station câblée a propulsé le format au firmament et les sites de streaming vidéo ont pris le relais au milieu des années 2000.

Avec cette intégration, Spotify chasse sur les terres de YouTube, destination majeure des internautes pour le visionnage de vidéos musicales depuis près de vingt ans. (jzs/ats)