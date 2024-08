Des Suisses ont découvert une cellule qui fait maigrir

Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par l'EPF de Zurich, a découvert un nouveau type de cellule adipeuse qui rend mince et svelte. Mais tous les humains n'en ont pas le même nombre.

Bruno Knellwolf / ch media

Plus de «Société»

Les cellules adipeuses beige nouvellement découvertes pourraient aider à réduire le tour de taille. Getty

Le corps humain contient des cellules adipeuses de trois couleurs différentes: blanc, marron, beige. Les cellules adipeuses blanches stockent la graisse comme réserve d'énergie, les brunes produisent de la chaleur et sont surtout actives chez les nourrissons. Les cellules adipeuses beiges peuvent également produire de la chaleur, même si elles sont moins efficaces que les cellules adipeuses brunes.

Une équipe de chercheurs dirigée par l'EPF de Zurich avec la participation de l'Université de Bâle a découvert et analysé un nouveau type de cellules adipeuses beiges. Les chercheurs les présentent dans une étude publiée dans la revue spécialisée Cell Metabolism.

«Les cellules adipeuses beiges d'un nouveau genre jouent un rôle important dans le métabolisme énergétique du corps humain. Elles ont un effet positif contre les maladies métaboliques et l'obésité» Anand Sharma de l'ETH Zurich dans un communiqué.

Les cellules adipeuses beiges produisent de la chaleur via la protéine UCP1. Au cours des dernières années, les scientifiques ont remarqué qu'il existe également des cellules adipeuses beiges sans cette protéine et que celles-ci consomment également de l'énergie et produisent donc de la chaleur. L'analyse montre maintenant qu'elles fonctionnent selon un mécanisme de Sisyphe.

Et ce, de la manière suivante: tous les processus biochimiques qui se déroulent dans les cellules produisent un peu de chaleur. C'est ce qu'exploite la nouvelle classe de cellules adipeuses beiges et fait aller et venir certains processus de manière apparemment insensée. Sisyphe, quoi.

La cellule consomme de l'énergie et élimine la graisse

Pour ce faire, les cellules utilisent deux processus de transformation. D'une part, elles transforment à plein régime les graisses en leurs composants, c'est-à-dire en acides gras, pour en faire aussitôt des cellules adipeuses. Deuxièmement, elles font de même avec la molécule de créatine. Grâce à une enzyme, ils transforment la créatine en une molécule apparentée, le phosphate de créatine, puis la transforment à nouveau en créatine. Ce travail de Sisyphe n'apporte certes rien à l'équilibre biochimique, mais le corps consomme de l'énergie et produit de la chaleur avec les cellules adipeuses beiges.

L'étude a d'abord porté sur des souris, puis sur des humains. Il s'est avéré que seule la moitié des humains présentaient des cellules adipeuses beiges «normales», mais que presque tous possédaient les cellules adipeuses beiges nouvellement découvertes. Cependant, tous les humains n'en ont pas le même nombre.

Les chercheurs ont pu montrer que les personnes ayant beaucoup de cellules adipeuses beiges sont plus minces et ont tendance à avoir une meilleure santé métabolique. La nouvelle forme de cellules adipeuses beiges élimine l'excès de graisse dans le processus décrit.

Ces cellules graisseuses devraient également être utilisées à des fins médicales. Selon les chercheurs de l'EPFZ, il serait envisageable de transplanter des cellules adipeuses beiges chez des personnes qui n'en ont que très peu. Des médicaments pourraient également être développés pour activer les cellules adipeuses beiges, qui sont souvent inactives. Cette activation pourrait par exemple aider les personnes qui présentaient autrefois un surpoids important à maintenir à long terme leur poids corporel allégé.

Vous connaissez le «Skinny Privilege»? Michèle a perdu 60 kilos et depuis tout le monde est gentil avec elle

Traduit et adapté par Noëline Flippe