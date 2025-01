Le sperme toxique des moustiques a des bienfaits insoupçonnés

Les Suisses prennent toujours plus de médicaments: voici les chiffres

Il y aura deux fois plus de cancers dans 20 ans

Le génie génétique, qui consiste à manipuler l'ADN des organismes, est une technique utilisée de longue date pour contrôler les populations de moustiques responsables de la transmission de maladies, notamment en rendant stériles des cohortes de mâles. Mais des simulations par ordinateur montrent que la méthode «toxique» peut être bien plus efficace , affirme l'équipe de scientifiques.

Maciej Maselko, un autre chercheur de l'université Macquarie, a indiqué que la prochaine étape était de procéder à des tests sur des moustiques, «afin d'être sûr qu'il n'y a pas de risque ni pour les humains ni pour d'autres espèces non ciblées».

«Cette solution innovante pourrait transformer la façon dont nous gérons les nuisibles, offrant l'espoir de communautés en meilleure santé et d'un futur plus durable», ajoute l'expert, participant à cette étude publiée dans la revue Nature Communications mardi soir.

La technique, dite du «mâle toxique», consiste en l'élevage de moustiques dont le sperme contient des protéines venimeuses, mortelles pour les femelles après l'accouplement. L'objectif est de tuer les populations d'insectes femelles, qui sont les seules à piquer et à aspirer du sang avec le risque d'inoculer à leurs victimes des maladies infectieuses potentiellement létales telles que le paludisme ou la dengue.

Du sperme «toxique» de moustiques génétiquement modifiés pourrait permettre de lutter contre la transmission des maladies tropicales, affirment des scientifiques australiens. Selon une simulation informatique, cette méthode est la plus efficace.

Plus de «Société»

L'objectif est de tuer les insectes femelles, qui sont les seules à piquer et à aspirer du sang avec le risque d'inoculer à leurs victimes (image d'illustration).

L'objectif est de tuer les insectes femelles, qui sont les seules à piquer et à aspirer du sang avec le risque d'inoculer à leurs victimes (image d'illustration). Image: www.imago-images.de

La plus célèbre pièce de Suisse est de retour et peut rapporter gros

Les plus lus

Les feux d'artifice polluent l'air de tonnes de poussières fines

À Nouvel An, les feux d'artifice émerveillent, mais leur impact environnemental est préoccupant. Chaque année, ces spectacles lumineux libèrent des tonnes de poussières fines en Suisse.

Les feux d'artifice tirés à Nouvel An illuminent le ciel mais vont de pair avec des aspects moins positifs. En plus de provoquer beaucoup de bruit et une odeur de fumée, ils émettent des tonnes de poussières fines, rappelle l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).