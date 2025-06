Sydney Sweeney déballe tout à W Magazine. Keystone

Ce rôle a eu un impact sur les seins de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney a dû opérer une transformation physique radicale pour incarner à l'écran la célèbre boxeuse Christy Martin. Dans une interview, la star fournit de plus amples détails sur l'entrainement intensif qu'elle a suivi.

Il y a une chose dont on ne se lassera jamais, c'est d'admirer les efforts qu'un acteur a fournis pour rentrer dans un rôle qui l'a poussé à changer physiquement.

On se rappelle par exemple de Daniel Radcliffe, qui a littéralement mis KO l'image du frêle Harry Potter qu'on avait de lui. Tout ça pour rentrer dans le costume de son personnage de la série comique Miracle Workers de TBS.

Et cette semaine, tous les yeux sont braqués sur l'actrice Sydney Sweeney, qui n'en manque décidément pas une pour faire le buzz. Alors que la Toile fait toujours des bulles au sujet de son savon imprégné de l'eau de son bain, Sydney a fait quelques confidences croustillantes sur son dernier projet.

Pour rappel, l'actrice de 27 ans, qui a été révélée grâce à son rôle dans la série à succès Euphoria, sera à l'affiche du film biographique consacré à la boxeuse la plus titrée des années 1990, Christy Martin. Comme le rappelle Entertainment Weekly, l'athlète au succès phénoménal a boxé professionnellement de 1989 à 2012. Martin a remporté 49 victoires, avec seulement sept défaites et trois nuls à son actif.

Des photos de l'impressionnant changement physique de Sydney pour rentrer dans la peau d'une telle pointure avaient déjà été diffusées.

Sur celles-ci, la star est méconnaissable: prise de masse, cheveux bruns bouclés, et même lentilles de contact marron. Quant à ses bras, ils ont triplé de volume! A n'en point douter, une telle métamorphose a requis un investissement total, et surtout, une discipline de fer.

Quand Sydney brise les carcans, elle ne le fait pas à moitié. photo: instagram

Une routine intensive

L'actrice - et vendeuse de produits d'hygiène corporelle par intermittence - a fourni de plus amples détails sur ce processus dans les colonnes du dernier W magazine, dont elle fait la couverture. Force est de constater que tout le monde ne pourrait pas tenir le rythme militaire imposé par son sacedorce.

Elle explique:

«Je suis arrivée pour jouer Christy et j'ai suivi environ trois mois et demi d'entraînement. J'ai commencé à manger. Je faisais une heure de musculation le matin, environ deux heures de kickboxing à midi et une autre heure de musculation le soir.»

Résultat: son corps était complètement différent, et elle ne rentrait plus dans aucun de ses vêtements.

«Ma poitrine a grossi. Et mes fesses sont devenues énormes. C'était fou! Je me disais: "Oh mon Dieu."»

Tout cela n'a pas effrayé la star, qui dit s'être sentie «vraiment, vraiment, incroyablement puissante» dans son nouveau corps.

Sydney a pris plus de 13 kilos pour le rôle, travaillant d'arrache-pied du matin au soir. Un entrainement intensif qu'elle a «adoré», et qui se devait de représenter dignement la sportive à l'écran. Comme l'explique le réalisateur et co-scénariste du film David Michôd à W Magazine:

«Martin a fait connaître la boxe féminine au milieu des années 1990. Elle a été la première boxeuse à faire la couverture de Sports Illustrated et à combattre en première partie de Mike Tyson. Son mari, qui était également son entraîneur, a tenté de l'assassiner après son succès.»

Toujours autant de détracteurs

De quoi faire taire les haters de Sweeney, qui l'accusaient d'avoir un look «négligé» et d'avoir «un corps trop potelé». Mais comme les haters sont malheureusement aussi endurants que Buakaw et qu'ils se renouvellent à chaque round, on les a retrouvés dans les commentaires, sous la photo de Sydney très musclée, lui lançant qu'elle avait désormais «un corps horrible» ou qu'elle «ressemblait à un homme».

Faisant fi de ces commentaires vicieux, Sydney, elle, vit ses rôles à fond, et cela suffit à son bonheur. Celle qui dit avoir toujours été «très active» dans sa jeunesse, entre foot et grappling, a retrouvé comme par magie sa silhouette d'avant, en sept semaines seulement. L'enjeu: devoir retrouver son personnage d'Euphoria. Elle a explosé son objectif, laissant même le réalisateur pantois.

Et si, notre superwoman de l'année 2025, c'était Sydney Sweeney?