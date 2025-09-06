Vidéo: watson

Vous être triste après un concert? C'est normal

Avez-vous déjà ressenti une forme de mélancolie le lendemain d'un concert qui vous a fait vibrer? Ce syndrome a un nom: la dépression post-concert.

Êtes-vous sur le chemin du retour, ou le lendemain d’un concert qui vous tenait à cœur? Et pourtant, un sentiment de vide, une nostalgie soudaine mais implacable vous envahit, laissant la tristesse dominer. En cette période de rentrée, nombreux furent les festivals et concerts qui ont ponctué l’été, cette bulle annuelle d’insouciance. Il est probable que le simple fait de lire ces lignes vous provoque un léger vague à l’âme.

Ce changement émotionnel est communément appelé le «blues post-concert» ou la «dépression post-concert». Attention toutefois à ne pas galvauder le terme: la dépression est une véritable maladie. Bien qu’il n’existe pas de définition clinique pour cette mélancolie passagère, elle partage certaines similitudes avec les symptômes d’une dépression passagère. Nombreuses sont les personnes à témoigner de ce mal-être sur les réseaux sociaux.



Cette humeur maussade peut durer quelques jours, voire jusqu’à une semaine entière, et s’explique par la montée soudaine de dopamine, d’adrénaline et d’endorphine au moment du concert.

Ces hormones du bonheur atteignent des pics lorsque l’on assiste à la performance de nos artistes préférés, provoquant toute l’excitation, les hurlements et la joie ressentis sur l’instant. Cependant, une fois le concert terminé, le taux de ces neurotransmetteurs chute brutalement dans notre cerveau, entraînant souvent une baisse de moral. Ce contraste entre l'attente de l'événement, l’euphorie vécue pendant le spectacle et le passage à vide qui survient ensuite accentue l’intensité du syndrome.

Même si le blues post-concert disparaîtra tout seul, il existe des solutions pour y faire face. Voici quelques conseils pour vous aider à vous sentir mieux:

Revivez vos souvenirs

Vous êtes probablement, comme tout le monde, à dégainer votre téléphone pour immortaliser un extrait de chanson. Replonger dans ces photos ou vidéos permet, à l’instar des souvenirs capturés lors d’un voyage, de se remémorer ces instants de bonheur.

Parlez-en

Échanger des anecdotes sur le concert avec vos amis ou d’autres fans peut contribuer à atténuer le blues post-concert. Commenter des publications en ligne, partager vos émotions et vos souvenirs permet de ressentir du soutien et un précieux sentiment d’unité.

Soyez bon avec vous-même

Vous ne vous sentez pas très bien, et c’est tout à fait normal. Il est temps de vous accorder une récompense. Essayez de vous offrir des expériences qui vous feront du bien: plongez dans un roman captivant, regardez un bon film ou une série, assistez à un spectacle, ou visitez une ville autre que la vôtre. C’est autant d’occasions de vous faire du bien, de vous donner du baume au cœur et de vous remplir d’émotions nouvelles… en attendant l'été prochain.