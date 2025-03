Voici la quantité de café que vous ne devriez pas dépasser

Le café reste la boisson la plus populaire de la planète. Comment évaluer sa consommation et quels sont les risques d'une overdose? On vous répond.

Melanie Rannow / t-online

La journée démarre par le même rituel pour bon nombre d'entre nous: «D'abord, un café.» La science s'accorde à dire qu'il peut chasser la fatigue et avoir un effet stimulant. Une consommation modérée aurait par ailleurs des effets positifs sur le risque de diabète ou de stéatose hépatique.

En revanche, les personnes qui abusent risquent de nuire à leur santé. Les médecins parlent alors d'intoxication à la caféine.

Intoxication: les signes qui ne trompent pas

Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on parle d'intoxication à la caféine lorsque cinq symptômes ou plus, directement liés à la consommation apparaissent.

Agitation

Excitabilité accrue

Anxiété accrue

Rougeurs sur le visage

Transpiration

Frissons

Insomnies

Augmentation du besoin d'uriner

Crampes musculaires

Vertiges

Troubles gastro-intestinaux

Plus la surdose est importante, plus ces symptômes s'aggravent. Dans les cas les plus graves, des troubles de l'élocution, des crampes musculaires, des troubles du rythme cardiaque et des palpitations (tachycardie) peuvent également survenir.

Comment le corps fait-il face?

Lorsque nous buvons du café, la caféine est rapidement et complètement absorbée par le corps. L'effet stimulant peut commencer 15 à 30 minutes après la consommation et durer plusieurs heures. Le temps nécessaire à l'organisme pour éliminer 50% de la substance varie fortement chez les adultes en fonction de l'âge, du poids, d'une grossesse, de la prise de médicaments et de la santé du foie. Pour les individus en bonne santé, comptez environ quatre heures, avec des variations de deux à huit heures.

Quelle quantité ne doit-on pas dépasser?

Mais à partir de combien de tasses prend-on un risque? L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) recommande aux adultes en bonne santé une dose journalière maximale d'environ 400 milligrammes de caféine. Pour avoir un ordre d'idée, une tasse de café filtre (200 ml) contient environ 90 milligrammes, un espresso (60 ml) 80 milligrammes.

Ces valeurs restent cependant purement indicatives. En effet, la réaction à la caféine dépend elle aussi de plusieurs facteurs individuels (génétique, habitudes, niveau d'activité). Les symptômes d'une intoxication peuvent donc apparaître plus ou moins rapidement selon les cas.

Attention: les femmes enceintes ou qui allaitent ne devraient pas dépasser les 200 milligrammes quotidiens. Au-delà, cela peut en effet entraîner chez elles une diminution de la croissance du fœtus, selon l'instance européenne.

Il n'y a pas que le café, les boissons énergisantes sont également très populaires, surtout parmi les jeunes. Ce que beaucoup sous-estiment en revanche, c'est que ces produits contiennent de la caféine, mais aussi du sucre, des édulcorants ou des arômes qui peuvent créer une dépendance. Le risque d'overdose s'avère donc plus marqué – dans le pire des scénarios, il a même des conséquences mortelles.

Comment réagir en cas d'intoxication?

En cas de signes légers, il suffit de manger quelque chose et de boire beaucoup d'eau. En effet, au bout de quatre à six heures, un petit excès s'estompera en général de lui-même.

En revanche, si vous présentez des symptômes importants, consultez immédiatement. Il s'agira alors d'atténuer les maux aigus tels que les troubles du rythme cardiaque ou les problèmes gastro-intestinaux. A un stade avancé et uniquement sous surveillance médicale, il est également possible de procéder à un lavage d'estomac, de déclencher des vomissements ou d'administrer du charbon actif.

Pour éviter de vous retrouver dans une telle situation, surveillez sérieusement votre quota quotidien et ne dépassez pas les quantités recommandées. Le café reste un plaisir à déguster avec modération.

(Adaptation française: Valentine Zenker)