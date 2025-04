Marcher pieds nus sur un sol naturel «stimule les multiples terminaisons nerveuses, les muscles et le tissu conjonctif». Image: watson

Vos pieds étouffent en silence

Caroline Werkmeister, chirurgienne spécialiste des pieds, explique les vertus de marcher sans chaussures, en particulier avec l'arrivée des beaux jours.

Deborah Stoffel / ch media

Le printemps débarque, les sandales ressortent des placards, et pour beaucoup, c'est même l'envie de marcher sans chaussures qui nous prend. Est-ce vraiment une bonne idée? Caroline Werkmeister est chirurgienne des pieds et fervente défenseure de la marche pieds nus. Elle parle de la santé de nos panards et les vertus du renoncement aux chaussures.

Nous portons tous des souliers, mais vous plaidez pour les pieds nus. Pourquoi?

Caroline Werkmeister: Marcher pieds nus sur un sol naturel, c'est-à-dire non pas sur du carrelage, du parquet ou de l'asphalte, mais sur des petits cailloux, des bouts de bois, du pré, de l'herbe, c'est solliciter le pied de manière adaptée à l'espèce. On lui demande de faire tout ce qu'il sait faire. Cela stimule les multiples terminaisons nerveuses, les muscles et le tissu conjonctif.

«On ne marche pas assez pieds nus. Or, c'est incroyablement utile pour leur santé, c'est gratuit et à la portée de tout le monde» Caroline Werkmeister, chirurgienne des pieds.

Personne ne peut dire qu'il n'a pas à proximité un sol naturel.

C'est en Australie que vous avez découvert cette pratique.

Oui, durant mes études sur la côte est. J'y ai observé pour la première fois ce style de vie, appréhendé de manière complètement naturelle et libérée. A la clinique, tout le monde portait bien sûr les chaussures de rigueur, mais il était tout à fait normal de les enlever dès que l'on en avait la possibilité. Sans dogme et sans arrière-pensée, ni propagande, dans tous les groupes d'âge et à tous les niveaux hiérarchiques, simplement parce que cela fait du bien.

Les «chaussures pieds nus» sont tendance, chez les enfants comme chez les adultes. Sont-elles réellement bénéfiques?

Tout d'abord, je trouve le terme trompeur, je préfère parler de «chaussures minimalistes», cela me semble plus juste. Elles se caractérisent par une forme large et anatomique de la zone des orteils, par une semelle fine et flexible et par l'absence de pente dans la semelle. En général, vos baskets sont légèrement plus hautes à l'arrière qu'à l'avant. Les chaussures «barefoot» sont entièrement plates. Pour les enfants, qui naissent presque tous avec des pieds sains, elles sont super. Un pied sain et enfantin n'a pas besoin de soutien extérieur, il est parfaitement conçu et, en tant que parent, la seule tâche qui nous incombe est de ne pas le massacrer en pensant bien faire.

Comment s'y prendre pour choisir des chaussures pour nos enfants?

Ce qui n'est pas négociable, c'est une partie avant large et asymétrique, et une semelle fine. Je sais que ces petites Nike ont l'air super mignonnes. On peut les porter de temps en temps pour une fête de famille ou autre. Mais pour le développement du pied, il est très très important que les orteils collaborent au quotidien et que les pieds puissent envoyer des signaux au cerveau: le sol est-il sûr, instable, mou, pointu?

«Il existe même des études qui montrent que le cerveau fonctionne mieux lorsque les enfants sont assis pieds nus à l'école»

Si on les laisse faire, les enfants enlèvent toujours immédiatement leurs chaussures et leurs chaussettes dès qu'ils le peuvent. En tant que parents, il ne faut pas empêcher cela trop strictement et normaliser les pieds nus. Cela signifie également ne pas avoir peur des piqûres d'abeilles dans les prés en été.

Conseilleriez-vous aux adultes d'en faire autant?

Chez les adultes, ce n'est pas aussi simple, car les chaussures minimalistes ont tendance à fatiguer. Il faut y aller à tâtons, sur plusieurs semaines, s'habituer d'abord pendant quelques minutes, puis quelques heures, entraîner son pied. Là encore, il est bon d'alterner entre les chaussures minimalistes et les traditionnelles compensées. Pour les personnes âgées qui ont du mal à passer à une semelle aussi fine, il existe de bonnes solutions intermédiaires de différents fabricants avec un avant large, et malgré tout un bon rembourrage. Il est prouvé que les seniors chutent moins lorsque leurs orteils ont la place de déployer leur fonction.

«Pour le jogging, je ne recommanderais pas de chaussures pieds nus à tout le monde, sauf si l'on peut y consacrer beaucoup de temps et si l'on est accompagné, dans le meilleur des cas, par un entraîneur expérimenté.»

Y a-t-il des contre-indications?

Non, mon credo est que tout est possible, rien n'est obligatoire. Tant que l'on a de l'équilibre, on peut occasionnellement porter des talons hauts et des sandales à lanières étroites, cela ne fera de mal à personne. Tout reste une question de dosage.

«Si l'on porte régulièrement des talons au travail, il faut contrebalancer cela le reste du temps» Caroline Werkmeister, chirurgienne des pieds.

Un pied fort et en bonne santé peut supporter et compenser certaines choses.

Dans quelles proportions mettre des talons hauts ou des chaussures minimalistes?

Je vous donne deux exemples extrêmes. Le ratio 20:80 constitue une bonne directive pour beaucoup de choses dans la vie.

«20% de chaussures peu adaptées et 80% de chaussures minimalistes»

C'est le printemps et les gens dégainent à nouveau les chaussures ouvertes. À quoi faut-il faire attention?

Ce que je recommande toujours quand on porte des sandales, c'est une petite fixation à la cheville ou au talon pour garder passivement la sandale en place. Les tongs, quant à elles, génèrent une tension excessive pour les orteils, qui essaient de maintenir la chaussure. On ne s'en rend pas compte et cela peut poser des problèmes. Par exemple, si l'on a déjà tendance à avoir des orteils en griffe, le problème s'aggrave à cause de la tension permanente sous-jacente.

Quels exercices recommandez-vous pour des pieds en pleine forme?

Ecarter le gros orteil horizontalement en direction de l'autre pied, faire rouler le pied sur une balle de tennis, écarter les orteils dans le plan du sol, faire basculer les orteils tendus.

Les soins des pieds contribuent-ils aussi à une bonne santé? Si oui, à quoi faut-il être attentif?

«Il est important de se couper les ongles des orteils bien droits pour éviter qu'ils ne s'incarnent, et frotter les callosités avec modération pour éviter qu'elles ne s'épaississent. Elles sont un signe d'un manque de sollicitation sur une zone. Si le problème persiste, il vaut la peine consulter un podologue.»

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)