Des chercheurs suisses dévoilent le plancton en 3D à l'Unige

Cette image de plancton est extraordinaire et voici pourquoi

Grâce à la microscopie à expansion, des chercheurs de l’Université de Genève ont obtenu des images 3D inédites de plus de 200 espèces de planctons marins.
31.10.2025, 16:00

Obtenir des images en trois dimensions de planctons à une échelle nanoscopique, c'est le défi qu'ont relevé des chercheurs de l'Université de Genève (Unige) et leurs collègues du Laboratoire européen de biologique moléculaire (EMBL). Cette prouesse permet de mieux comprendre la complexité biologique de ces micro-organismes.

Les scientifiques sont parvenus à visualiser la structure interne de plus de 200 espèces microbiennes eucaryotes, dont de nombreuses espèces planctoniques, indique l'Unige dans un communiqué diffusé vendredi. Leur étude est publiée dans la revue spécialisée américaine Cell.

Image obtenue par microscopie à expansion de Lacrymaria, un micro-organisme eucaryote cilié, prélevé dans des échantillons environnementaux. La tubuline, principale protéine constitutive des microtubules, filaments du cytosquelette, est mise en évidence en vert (l’échelle représente 5 microns).Image: UNIGE/Felix Mikus/EMBL

Pour réussir à avoir des images ultra détaillées d'organismes minuscules, les chercheurs ont utilisé la technique de la microscopie à expansion. Celle-ci consiste à insérer les échantillons biologiques dans un gel transparent qui se dilate après l'absorption d'eau.

Les structures des planctons placés dans ce gel s'agrandissent en proportion. Cette technique permet d'explorer l'organisation interne des cellules et de contourner les obstacles liés à la paroi cellulaire. Des détails jusque-là inaccessibles deviennent du même coup visibles, précise l'Unige.

Echantillons venus de Bretagne

L'étude s'inscrit dans le cadre de l'expédition Traversing European Coastlines (Trec) menée par le laboratoire EMBL pour explorer la diversité côtière. Les campagnes d'échantillonnage à Roscoff, en France, ont permis aux scientifiques d'accéder à de vastes collections de micro-organismes marins, relève l'Unige.

En analysant plus de 200 espèces, les scientifiques ont mené l'une des études «les plus vastes sur la diversité du cytosquelette chez les eucaryotes planctoniques».

Cette recherche ne se limite pas à percer les secrets de l'organisation cellulaire. Elle démontre aussi le potentiel de la microscopie à expansion dans l'étude d'échantillons naturels complexes. (jah/ats)

Fâché avec Wikipédia, Musk lance Grokipedia
Accusant l'encyclopédie en ligne d'être «contrôlée par des activistes d'extrême gauche», le patron de Tesla présente une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle pour la concurrencer.
Le milliardaire Elon Musk et son entreprise xAI ont mis en ligne lundi Grokipedia, présenté comme le concurrent de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Cette dernière est accusée de biais idéologique par une partie des républicains aux États-Unis.
