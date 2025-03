Voici ce que Galaxus vend le plus pour votre «bien-être sexuel»

«Le marché de l’érotisme est un segment en pleine croissance qui se diversifie de plus en plus. Des marques qui marchent bien comme Womanizer testent des campagnes de marketing interactives lors d’événements publics afin de briser davantage le tabou et de présenter la sexualité comme faisant partie d’un mode de vie sain.



Côté produits, nous constatons que les produits avec application ont toujours plus de succès.



D’une manière générale, l’érotisme est de plus en plus considéré comme une affaire de bien-être et de soin. On entend d’ailleurs de plus en plus souvent le terme bien-être sexuel.



Sur Galaxus, la clientèle apprécie particulièrement la discrétion des achats et la neutralité des emballages.»

Mara Agnelli, Senior Category Business Manager chez Galaxus