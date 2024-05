«Les couples ne devraient pas rougir de se donner rendez-vous pour le sexe»

La sexualité des femmes peut être impactée par la ménopause. Mais il est possible de passer au travers des désagréments causés par cette période avec quelques astuces. Une sexologue raconte.

Les troubles physiques et psychologiques pendant la ménopause ne signifient pas automatiquement la fin de sa vie sexuelle. Bien au contraire, cette période de la vie des femmes offre aussi des opportunités de redécouvrir sa sexualité.

Pour Gabriele Aigner, sexologue clinicienne et thérapeute sexuelle systémique, la vie amoureuse peut être vécue comme épanouissante malgré les symptômes de la ménopause.

Quel rôle joue la sexualité pendant la ménopause?

Gabriele Aigner: La sexualité pendant et après la ménopause a un rôle important et je le vois lors de mes consultations. A la moitié de leur vie, la situation hormonale des femmes change progressivement. Les hormones sexuelles féminines, la progestérone et l'œstrogène diminuent de manière constante.

«Cela commence chez certaines femmes dès la moitié de la trentaine»

Les changements hormonaux n'affectent pas seulement le corps, mais influencent aussi le bien-être psychologique des femmes.

Quels sont les changements physiques les plus fréquents qui apparaissent pendant la ménopause?

Une variété de symptômes peuvent survenir, mais ce n'est pas systématique. Leur intensité varie également d'une femme à l'autre. Les symptômes classiques de la ménopause incluent les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, les troubles du sommeil, les fluctuations de l'humeur, la prise de poids, une sécheresse vaginale et une libido diminuée. De nombreuses femmes sont aussi plus susceptibles aux infections urinaires ou aux infections fongiques, en raison des modifications de la flore vaginale.

«En plus des symptômes physiques, des fluctuations de l'humeur peuvent également survenir»

Les femmes peuvent se sentir nerveuses ou irritables, ce qui peut se traduire par un malaise physique, qui impacte parfois le désir et la sexualité. Les hommes connaissent une période similaire, appelée l'andropause. Lorsque le taux de testostérone diminue, la libido de certains hommes diminue également ou des troubles de l'érection surviennent.

Comment le couple peut-il continuer à vivre la sexualité comme une expérience épanouissante durant cette période?

La sexualité évolue tout au long de notre vie. Pendant l'adolescence et jusqu'à la fin de la vingtaine, beaucoup vivent une période tumultueuse et accumulent les expériences. Une fois en couple, le désir d'avoir des enfants peut survenir. La sexualité sert alors à la reproduction. Une fois que la famille est établie comme fondation, la sexualité devient une expression d'amour, de tendresse, d'appartenance et de proximité.

«Il s'agit alors moins de satisfaction physique que d'épanouissement émotionnel»

Avec l'âge, les deux partenaires, homme et femme, ont besoin de plus de temps pour s'exciter. C'est une invitation à prendre plus de temps ensemble et à apprécier la compagnie de l'autre plutôt que de chercher prioritairement l'orgasme.

La sécheresse vaginale est un sujet qui préoccupe de nombreuses femmes. Quel conseil leur donneriez-vous?

Avec la diminution du taux d'œstrogène, la flore vaginale change. Les muqueuses deviennent plus sèches, plus minces et plus sensibles. La lubrification diminue également. Prendre son temps et profiter des préliminaires peuvent aider, tout comme l'utilisation de lubrifiants ou d'huiles végétales comme l'huile de coco, l'huile de sésame ou l'huile de tournesol.

«Les huiles naturelles sont exemptes de parfums et d'additifs et conviennent aux régions génitales, plus sensibles»

Elles peuvent aussi être utilisées comme huiles de massage. Quant aux crèmes contenant des œstrogènes, prescrites par un gynécologue, elles peuvent aider à stabiliser la flore vaginale.

Que se passe-t-il lorsqu'une sexualité n'est pas épanouie?

La sexualité est une forme de communication physique. Les relations et la sexualité nécessitent de l'entretien et de l'attention. Beaucoup de couples finissent par se perdre dans le stress familial et les défis professionnels, les partenaires se croisent sans vraiment se parler. Communiquer est crucial. Cela ne concerne pas seulement les aspects organisationnels, mais aussi ses désirs et besoins, ce qui nous préoccupe, nous trouble ou nous réjouit. Il est important de se parler au sein du couple, de prendre du temps pour partager ses expériences.

«Il est aussi important de faire plaisir à l'autre de temps en temps, pour montrer: je pense à toi et tu es important pour moi»

Certains couples ne trouvent pas le temps de faire l'amour. Comment remédier à ce problème?

Le sexe nécessite de l'entretien et une certaine régularité pour être épanouissant et enrichissant.

«Les couples ne devraient pas avoir honte de planifier des rendez-vous pour faire l'amour de la même manière qu'ils planifient leurs courses ou leurs sorties avec des amis»

Le risque, le cas échéant, c'est que l'intimité se perde dans la vie quotidienne et qu'on reporte constamment ces moments de tendresse. On passe alors d'un «Il faudrait qu'on le fasse un de ces quatre» à un autre. Plus il y aura de reports, plus ce sera compliqué de passer le pas à nouveau.

De nombreuses femmes vivent silencieusement avec les symptômes de la ménopause. Que leur conseillez-vous?

La ménopause n'est pas une maladie. C'est une phase de la vie qui offre des opportunités de développement personnel. Il est utile pour les femmes de s'informer sur ce qui se passe dans leur corps pendant cette période et sur la manière de bien gérer ces changements. En cas de troubles psychologiques et physiques, elles peuvent se faire aider par un gynécologue, un psychothérapeute ou une thérapie de couple.

«Un mode de vie sain et équilibré est important tout au long de la vie, pas seulement à la moitié de celle-ci»

Cela inclut de l'exercice régulier, du sport, ainsi que des techniques de relaxation, une alimentation saine, le fait de prendre régulièrement du temps pour soi et s'impliquer mutuellement dans sa relation de couple. Cela aide à trouver à nouveau la sérénité et l'amour de soi dans les tempêtes de la vie.

