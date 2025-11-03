iOS 26 reçoit sa première mise à jour majeure. Image: Imago

La nouvelle mise à jour d'Iphone règle un problème très critiqué

Ce lundi, Apple a publié son iOS version 26.1. Les propriétaires d’Iphone peuvent s’attendre à de nombreuses améliorations.

Steve Haak / t-online

Le magazine américain Bloomberg nous l'avait révélé, Apple devait publier ce lundi dans le monde entier sa mise à jour iOS 26.1. C'est désormais chose faite.

Avec cette version, la marque à la pomme a introduit de nombreuses nouveautés pour ses smartphones, comme l’avaient déjà laissé entrevoir les versions de test de ce système d'exploitation.

Un nouveau bouton réveil

L’un des changements les plus visibles d’iOS 26.1 concerne la présentation du réveil. Apple a ajouté une nouvelle option à l’écran d’alarme; le slide to stop, ou «glisser pour arrêter» en français.

Avec cette fonction, Apple répond aux critiques d’utilisateurs qui trouvaient trop gros les nouveaux boutons permettant d’activer le mode snooze ou de désactiver l’alarme. Certains, encore à moitié endormis le matin, appuyaient par erreur sur le mauvais bouton et éteignaient complètement leur réveil.

Le nouveau bouton «Snooze» du réveil est surdimensionné dans iOS 26 par rapport à la version précédente. Image: 9to5mac / Capture d'écran

Le liquid glass repensé

Apple a également amélioré le design de son interface transparente, appelé liquid glass. Grâce à un nouveau réglage, les utilisateurs peuvent ajuster l’apparence des éléments translucides, comme les notifications ou les barres d’onglets, afin qu’ils paraissent moins transparents et légèrement plus sombres.

Dans la version test d’iOS 26.1 pour iPhone et iPad, le bouton correspondant figurait dans le menu luminosité et affichage des réglages.

De nouvelles fonctions sur Apple Music

Apple Music bénéficie également d’une nouvelle fonction. Avec la mise à jour, les utilisateurs peuvent passer d’un morceau à l’autre en balayant l’écran du doigt dans le lecteur de musique, en bas de leur écran.

Un glissement vers la gauche sur le titre du morceau lance la chanson suivante de la liste, tandis qu’un glissement vers la droite fait rejouer le morceau précédent.

Apple TV devient plus colorée

Le service de streaming, qui se veut être un concurrent de Netflix, Apple TV+, a désormais abandonné le signe «plus» et s’appelle désormais simplement Apple TV.

Ce changement de nom s’accompagne aussi d’une refonte visuelle de l’application iPhone. Le logo de l’application a adopté un ton plus coloré.

Le signe «+» d'Apple TV disparaît. Image: Imago

De nouvelles langues pour Apple Intelligence

Comme l’avait rapporté MacRumors il y a deux semaines, Apple a ajouté de nouvelles langues à son intelligence artificielle Apple Intelligence. Le service sera désormais disponible en danois, néerlandais, norvégien, portugais, suédois, turc, chinois et vietnamien.

Les traductions en temps réel avec les AirPods devraient également être utilisables dans davantage de langues, au moins dès l'an prochain.

Encore quelques détails

D’autres nouveautés concernent le design. Les chiffres du clavier téléphonique adoptent désormais le nouvel aspect transparent de liquid glass. Le curseur qui permet de parcourir les images dans l’application Photos a également été mis à jour. Enfin, les textes dans le menu des réglages seront désormais alignés à gauche plutôt que centrés.

Traduit de l'allemand par Joel Espi