Spotify déconne à plein tube ce mercredi. Image: Shutterstock

Spotify a des problèmes: ce que l'on sait

Ce mercredi, peu après 14 heures, Spotify, la plateforme de streaming musical, a connu une panne généralisée affectant des millions d’utilisateurs.

Plus de «Société»

Ce mercredi 16 avril, peu après 14 heures, Spotify, la célèbre plateforme de streaming musical, a connu une panne généralisée affectant des millions d’utilisateurs à travers le monde.

Très rapidement, les témoignages d’usagers dans plusieurs pays, comme la Suisse, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore les Etats-Unis, se sont multipliés. Les signalements sur DownDetector, site spécialisé dans la surveillance des pannes numériques, ont explosé. Les auditeurs ne pouvaient plus lancer leurs morceaux favoris, et un message récurrent s'affichait: «Vérifiez votre connexion Internet et réessayez», malgré une connexion parfaitement fonctionnelle. Même le site officiel de Spotify, dédié au statut du service, s'est retrouvé inaccessible.

Spotify a réagi rapidement sur son compte officiel @SpotifyStatus sur le réseau social X: «Nous sommes au courant de certains problèmes en ce moment et nous sommes en train de les examiner!». Toutefois, aucune estimation quant à la résolution de cette panne mondiale n’a été communiquée pour l'instant.

Le dysfonctionnement a touché tous les supports (application mobile, lecteur web, versions de bureau) et concerné tous les utilisateurs, qu'ils soient abonnés Premium ou utilisateurs gratuits. Seul le mode hors-ligne semblait fonctionner normalement.

Curieuse coïncidence, rapporte Les Numériques, la panne mondiale de Spotify intervient exactement le même jour où Deezer, concurrent direct, a annoncé une série d’évolutions de ses services. Une situation qui n'a pas manqué de susciter des réactions amusées et interrogatives sur les réseaux sociaux. (jah)