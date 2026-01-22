Voici ce qui va changer en Suisse dès le 1er février

Lynx, téléphone portable, vignette autoroutière: le mois de février 2026 apportera son lot de changements.

Dès le mois de février, les règles du don du sang sont assouplies en Suisse. Dans le canton du Jura, les smartphones seront interdits à l’école. Par ailleurs, la vignette autoroutière de la nouvelle année sera obligatoire dès le 1er février.



Tour d’horizon des principaux changements qui entrent en vigueur.

Vignette autoroutière

A partir du 1er février, la vignette autoroutière 2025 n’est plus valable. Les automobilistes doivent donc avoir collé la vignette 2026 sur leur pare-brise ou acquis leur e-vignette. Celles-ci seront valables jusqu’au 31 janvier 2027.



Don du sang

Les critères pour le don du sang en Suisse seront assouplis à partir du 1er février. Les personnes ayant reçu une transfusion sanguine par le passé, celles qui ont passé un long séjour au Royaume-Uni ou subi certaines interventions médicales, qui étaient jusqu'ici exclues, peuvent à nouveau donner leur sang, comme l'a annoncé Transfusion CRS. Désormais, quel que soit le pays où la transfusion sanguine a eu lieu, un délai d'attente de quatre mois après chaque transfusion s'applique.



Les personnes qui ont séjourné longtemps au Royaume-Uni dans les années 80 et 90 pourront à nouveau donner leur sang, selon Transfusion CRS. Un délai d'attente d'un an s'applique en cas d'intervention neurochirurgicale, pour autant que celle-ci ait été effectuée en Suisse. Les personnes qui ont reçu un implant dentaire en Suisse après 1993 pourront également donner leur sang à nouveau.

Selon Transfusion CRS, les règles en vigueur depuis plus de 20 ans ont été mises en place en raison du risque de transmission de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par le sang. A la fin du siècle dernier, le risque d'infection était élevé en Royaume-Uni.



Téléphones à l'école

Enfin, le canton du Jura durcit le ton dans les écoles. Des le 1er février, les smartphones et montres connectées privés seront interdits dans les établissements scolaires. Seuls les appareils numériques fournis par l’école resteront autorises. D’autres cantons, comme le Valais ou l’Argovie, appliquent déjà des règles similaires.



Dans le Jura, les smartphones et montres connectées privés seront interdits dans les écoles à partir du 1er février. Image: KEYSTONE

Lynx

Après l'abattage accidentel de trois lynx l'année dernière, le canton des Grisons veut en réintroduire deux nouveaux. L'un doit être capturé dans le Jura durant le mois de février 2026 et l'autre en Roumanie ou en Slovaquie en 2028. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a approuvé cette réintroduction fin novembre 2025. Le transfert entre le Jura et les Grisons est accompagné par la fondation Kora et l'Institut pour la santé des poissons et des animaux sauvages. Les nouveaux lynx devraient également renforcer la diversité génétique dans les Grisons.



Dans le Jura, les autorités chargées de la chasse lancent une campagne de capture des lynx. Image: KEYSTONE

