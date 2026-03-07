Il explique pourquoi «l'humanité est fascinée par les coléoptères»

Les coléoptères sont plus anciens que les dinosaures et ont survécu à plusieurs extinctions massives. Ils sont mieux protégés que les gardes suisses à Rome. Entretien avec le biologiste Hassan Salem sur ces insectes étonnants, le désavantage d’une alimentation végétarienne et l’utilité des casques de vélo.

A première vue, les coléoptères ont un aspect fou, comme venus d’une autre planète. Pourquoi?

Hassan Salem: C’est fascinant, non? Les gens s’imaginent à quoi pourrait ressembler la vie sur une autre planète, alors que nous connaissons encore très peu ces espèces de coléoptères! Le fait qu’il y ait 380 000 espèces n’est qu’une estimation approximative.

«Certaines de ces espèces pourraient disparaître avant même que nous les ayons découvertes»

Pourquoi existe-t-il 380 000 espèces de coléoptères, mais une seule espèce humaine?

Nous n’avons pas toujours été la seule espèce. Les Néandertaliens et les Denisoviens ont disparu, probablement à cause des changements climatiques, du manque de ressources ou de populations trop petites décimées par des maladies.

L’expert des coléoptères Hassan Salem, 39 ans, est né au Caire. A l'université aux Etats-Unis, un professeur lui a transmis sa passion pour ces insectes. Par exemple pour le coléoptère bombardier, qui se défend avec un gaz brûlant à 100 degrés. Aujourd’hui, en tant que biologiste, il étudie comment les coléoptères, les micro-organismes et les plantes vivent en symbiose ou s’affrontent. Il travaillait jusqu’à récemment à l’Institut Max Planck de biologie en Allemagne et a transféré son laboratoire début d’année au John Innes Centre à Norwich, en Angleterre. Nous avons rencontré Hassan Salem la semaine dernière lors du festival scientifique «aha» à Lucerne. Image: dr

Les coléoptères ont cependant aussi été confrontés à ces problèmes et pourtant, des centaines de milliers d’espèces ont survécu.

Les coléoptères ont eu beaucoup plus de temps pour évoluer: les premiers coléoptères sont apparus bien avant les dinosaures, il y a environ 300 millions d’années. Ils ont survécu à plusieurs extinctions massives. Les premiers hominidés ont découvert la marche bipède seulement il y a six millions d’années.

Mais qu’ont les coléoptères de plus que les humains pour qu’ils survivent en si grand nombre?

Beaucoup de choses. Outre le fait qu’ils ont eu beaucoup plus de temps pour former de nouvelles espèces, deux éléments semblent particulièrement importants: premièrement, leurs carapaces épaisses et leurs élytres qui les protègent des parasites et de nombreux prédateurs. Elles les protègent aussi des variations de température et de l’humidité. Deuxièmement, les coléoptères herbivores – soit la moitié des espèces dans le monde – ont profité de l’explosion des plantes à fleurs au Mésozoïque, quand le supercontinent se séparait lentement. Ils se sont spécialisés pour exploiter cette diversité végétale.

Vous avez toutefois souligné lors de votre conférence qu’il y avait un inconvénient à ne se nourrir que d’une seule plante.

En effet, un végétarien spécialisé doit posséder les outils pour extraire tous les nutriments essentiels de cette seule plante. Les coléoptères utilisent pour cela des enzymes provenant de bactéries qui les aident à digérer les parois cellulaires et à assimiler tous les nutriments. Il y a 62,4 millions d’années, ils ont intégré dans leur propre génome des gènes de microbes.

Ornements funéraires d’un roi égyptien: Isis et Nephtys protègent le dieu scarabée. Musée égyptien, Le Caire/Alamy

Et certains vivent même en symbiose avec un champignon!

Exactement. Pendant la pandémie, quand nous ne pouvions pas sortir pour faire des recherches, nous avons étudié de plus près le chrysomèle Chelymorpha alternans et constaté ceci:

«La couche blanche sur sa carapace n’était pas de la cire, mais un champignon»

Lorsque nous l’avons retirée, les coléoptères ont rapidement été attaqués et emportés par des fourmis. Le champignon protège donc les coléoptères, tout en se transportant avec eux vers de nouvelles plantes qu’il infecte.

Un chrysomèle de l’espèce étudiée Chelymorpha alternans sur une plante de patate douce. Aileen Berasategui et Hassan Salem

Fascinant. Pourquoi les coléoptères n’ont-ils pas de sang?

Ils possèdent un liquide jaunâtre-verdâtre appelé hémolymphe, qui circule librement dans le corps et remplit des fonctions similaires au sang.

Ressentent-ils la douleur?

C’est une question importante. On suppose encore aujourd’hui que les invertébrés ne ressentent pas la douleur, ce qui explique pourquoi on cuisine les homards vivants.

«Je ne dis pas que c’est bien ou mal. Mais la recherche est encore limitée»

Les insectes n’ont pas les mêmes neurones que nous, mais cela ne garantit pas qu’ils ne peuvent pas ressentir la douleur différemment. Ils réagissent lorsqu’on leur arrache une patte. La recherche sur la perception des insectes en est encore à ses débuts.

Les humains peuvent-ils apprendre quelque chose des coléoptères?

Si vous êtes végétarien, assurez-vous de recevoir tous les nutriments nécessaires et d’avoir une bonne digestion.

Il vaut mieux porter un casque de vélo...

Absolument! En Suisse, il existe une tradition impressionnante pour les protections: j’ai visité une fois le musée national et, face à la diversité des armures, j’ai immédiatement pensé aux carapaces des coléoptères. Les gens de cette époque savaient vraiment ce qu’ils faisaient.

Trouvez-vous les coléoptères effrayants au microscope?

Non, je les trouve charismatiques et intéressants. L’humanité a toujours admiré les coléoptères: mes parents sont égyptiens et le scarabée, le «scarabée sacré», est omniprésent en Egypte. C’était un symbole sacré du dieu soleil. Nous n’avons même pas besoin de remonter si loin: le groupe de musique le plus célèbre de tous les temps s’appelle «The Beatles» (Les Beatles, jeu de mot avec «Beetles», coléoptères). Et la célèbre VW «Coccinelle» a été nommée ainsi en raison de son aérodynamisme, inspiré par les coléoptères. Ils nous fascinent!

Différentes histoires entourent l’origine du nom «The Beatles». Michael Ochs Archives/Getty

La Coccinelle de Volkswagen, aussi aérodynamique que l’insecte. Sue Thatcher/Getty

Et Kafka, avec La Métamorphose? Gregor Samsa est rejeté par sa famille à la fin. Vous feriez pareil?

Je ne rejetterais pas un personnage-coléoptère, non. (rire) Mais cela dépend de l’endroit où l’on rencontre un coléoptère: à la maison, à côté d’un pot de confiture, nous ne l’apprécions pas. Mais en repérant des coléoptères sur un arbre avec des étudiants, ils fascinent vraiment.



Les coléoptères se trouvent-ils beaux entre eux?

Ils ont sur leur carapace une couche spéciale d’hydrocarbures qui leur permet de se reconnaître. Si cette couche est retirée avec du méthanol, leur comportement de reproduction change: ils se voient, mais ne se reconnaissent plus.

La beauté et la force leur importent-elles?

La beauté, peut-être. La capacité au combat est importante: le scarabée rhinocéros et le lucane cerf-volant, par exemple, se battent avec leurs impressionnantes mandibules pour les femelles.

Etiez-vous le garçon qui collectionnait les bocaux de coléoptères?

Non, je m’intéresse à beaucoup de choses, musique ou basket. Mais à l'uni, j'ai eu un professeur passionné et c’était contagieux. Je crois que chaque personne est naturellement curieuse et j’essaie de transmettre cette curiosité à mes étudiants.

Les entomologistes ont toutefois du mal à se faire une place auprès du grand public. La médecine, par exemple, est un domaine de recherche bien plus vaste.

Eh bien, il peut être difficile d’obtenir des financements pour nos travaux. Mais nos étudiants nous motivent. Leur intérêt est très large et équilibre un peu le domaine de la recherche. Tout le monde ne veut pas devenir médecin.

