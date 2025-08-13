bien ensoleillé32°
Le Jura bannit le smartphone de ses écoles

Plus de smartphones dans les écoles jurassiennes dès février 2026 (image d&#039;illustration)
Image: www.imago-images.de

Le Jura a présenté ce mercredi son plan de bataille pour la rentrée. Nouveauté: les smartphones seront interdits durant le temps scolaire dès février 2026.
13.08.2025, 14:0413.08.2025, 14:04
Les téléphones portables et les montres connectées seront totalement interdits dans les écoles jurassiennes durant le temps scolaire à partir de février 2026. Seuls les équipements numériques fournis par les écoles pourront être utilisés en classe, a annoncé mercredi le canton du Jura lors de la présentation de la rentrée. Autre défi, l'intégration des écoles prévôtoises dès le 1er août 2026.

Dans le domaine de l'adaptation aux évolutions technologiques, les élèves de 11e année passeront en septembre une évaluation de leurs compétences numériques. Ces jeunes font partie de la 1ère volée à avoir bénéficié d'un enseignement numérique structuré dès la 7e année.

Voici ce qui provoque des disputes dans 55% des familles suisses

Le Plan d’action numérique entre dans sa dernière année de mise en oeuvre. Il s’agira de compléter l’enseignement en abordant des thèmes tels que la cybersécurité, le développement durable ou l’environnement numérique de travail. Des recommandations seront édictées pour l'usage de l’intelligence artificielle générative.

Rattachement de Moutier

Autre dossier, la préparation active de l'intégration des écoles prévôtoises en vue de leur rattachement au système scolaire jurassien dès le 1er août 2026. Un accord entre les cantons de Berne et du Jura est entré en vigueur le 1er juillet. Le document règle les modalités du passage d’un système à l’autre.

Les élèves qui se destinent aux études gymnasiales auront le libre choix entre le lycée de Bienne (BE) ou celui de Porrentruy (JU). Le Service de l’enseignement a tenu des séances d'information à l’intention du corps enseignant des écoles obligatoires de Moutier qui deviendra jurassienne le 1er janvier 2026. La nouvelle année scolaire marquera l’intensification de cette collaboration.

Décrochage scolaire

Le projet pilote mettant en place le lieu d’accueil pour les élèves du primaire temporairement exclus de leur classe est reconduit. La structure Repère permet à ces élèves en décrochage scolaire de maintenir un lien avec leur classe tout en bénéficiant d’un accompagnement ciblé sur les comportements sociaux. (jzs/ats)

