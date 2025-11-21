ciel couvert
La vignette autoroutière électronique cartonne en Suisse

La nouvelle vignette
La vignette électronique a été introduite en août 2023.

La vignette électronique cartonne: voici dans quels cantons

Présentant plusieurs avantages, près de la moitié des vignettes autoroutières pour cette année ont été vendues sous forme numérique. Un succès qui varie selon les cantons.
21.11.2025

Le succès de la vignette autoroutière électronique suisse continue. Sur les quelque 11 millions de vignettes 2025 vendues, 45% l'étaient sous forme numérique. Pour la deuxième fois, les acheteurs avaient le choix entre la vignette autocollante et celle électronique.

La majorité des vignettes électroniques vendues l'ont été en Suisse, soit environ 2,8 millions d'exemplaires, a indiqué vendredi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) dans un communiqué. Plus précisément, le succès a été le plus grand dans les cantons de Zurich (476 000), de Berne (333 000), d’Argovie (271 000) et de Vaud (217 000).

Le Conseil fédéral ne veut pas d'une vignette plus chère

Concernant les véhicules immatriculés à l'étranger, la demande a été la plus forte en Allemagne (18,7%). Suivent la France (9%), l'Italie (3,9%), les Pays-Bas (2,3%) et la Belgique (1,9%).

Achetée en quelques clics

Les avantages de la vignette électronique par rapport à la vignette autocollante expliquent cette forte demande, selon l'OFDF. La version numérique peut être achetée sur Internet en quelques clics, peu importe l'heure et le lieu, et elle est valable dès son acquisition. De plus, il n'est pas nécessaire de la coller sur le véhicule et de la retirer à la fin de l'année.

Introduite en août 2023, la vignette électronique est par ailleurs liée à la plaque de contrôle. Pour les véhicules munis de plaques interchangeables, une seule vignette électronique est donc nécessaire.

On ne recolle pas une vignette autoroutière

En outre, il n'y a pas besoin de racheter une vignette en cas d'achat d'un nouveau véhicule en cours d'année, pour autant que la même plaque de contrôle soit utilisée. Il en est de même en cas de pare-brise endommagé. Enfin, acheter une vignette électronique à l'avance permet un gain de temps pour les voyageurs étrangers.

Pour 2024, première année d'introduction de la vignette électronique, la part était de 35%, a encore rappelé l'OFDF. Et de mettre en garde contre les messages frauduleux. Il recommande d'acheter la vignette électronique uniquement dans sa boutique en ligne. (jzs/ats)

