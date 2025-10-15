assez ensoleillé
Le nouveau design de WhatsApp ne va pas plaire à tout le monde

Jusqu’ici, seules les applis Apple profitaient du nouveau design Liquid Glass. Mais ça pourrait changer très vite. Selon plusieurs sources, WhatsApp pourrait bientôt se refaire une beauté.
Steve Haak / t-online
Un article de
t-online

Le groupe Meta serait en train de tester un nouveau design pour son appli de messagerie WhatsApp. D’après le site 9to5mac, l’interface s’inspirerait fortement du style transparent d’iOS, baptisé «Liquid Glass», et serait déjà visible chez certains utilisateurs suite à une mise à jour.

Parmi les nouveautés les plus frappantes: une barre de navigation transparente en bas de l’écran, ainsi qu’un menu de sélection au rendu tout aussi translucide. Des images circulant sur le web montrent ces premiers changements.

WhatsApp adopte le look d&#039;iOS 26 avec des menus transparents.
WhatsApp adopte le look d'iOS 26 avec des menus transparents.

Selon WABetainfo, il s’agirait d’un test à petite échelle mené par Meta avant un déploiement plus large. D’ailleurs, des versions bêta de WhatsApp intégraient déjà ce design le mois dernier. Pour l’instant, Meta n’a pas encore communiqué officiellement à ce sujet.

Un réglage pour rendre le design moins translucide

Apple a lancé son design «Liquid Glass» en septembre avec son iOS 26. Si certains adorent ses menus et boutons semi-transparents, d’autres ne sont pas fans du tout. Chez certains utilisateurs, le look peut même provoquer vertiges et nausées.

Pas de panique: si vous souffrez de ce nouveau design, que vous avez du mal à distinguer les icônes ou que vous trouvez ça juste moche, il existe des options. On ne peut pas complètement désactiver «Liquid Glass», mais il est possible d’en atténuer les effets de transparence, y compris dans des applications comme WhatsApp.

Comment personnaliser son expérience

Apple a pensé à tout pour les personnes ayant des troubles visuels, en intégrant une panoplie d’outils d’accessibilité dans iOS, iPadOS et macOS. Ces réglages se trouvent directement dans les paramètres de l’iPhone.

  • Rendez-vous dans Réglages > Accessibilité > Affichage et taille du texte
  • Puis descendez jusqu’à l’option Réduire la transparence
Cette nouveauté pourrait transformer Whatsapp

Ce réglage permet de diminuer les effets de flou et de transparence, tout en augmentant le contraste entre les éléments. Résultat: des boutons plus visibles et une interface bien plus lisible.

La police met en garde contre ce «message alarmant» sur WhatsApp

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

Thèmes

