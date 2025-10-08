assez ensoleillé13°
Société
Nom d’utilisateur: Whatsapp copie Signal et Telegram

Cette nouveauté pourrait transformer Whatsapp

Le service de messagerie expérimente actuellement un nouveau système avec des noms personnels. Comme sur Telegram ou Signal, les utilisateurs pourraient, à terme, se passer d'un numéro de téléphone pour l'utiliser.
08.10.2025, 15:06
Steve Haak / t-online
Un article de
t-online

Meta travaille sur une fonction qui pourrait transformer en profondeur l’usage de Whatsapp. Dans les récentes versions bêta, il est désormais possible de créer un nom d’utilisateur, et d'enregistrer celui de son choix.

Cette option permettra de partager et d'être identifié par son nom d’utilisateur plutôt que son numéro de téléphone. Les utilisateurs pourront ainsi ajouter des contacts sans révéler leur numéro personnel. L’objectif est de renforcer la protection de la vie privée sur le service de messagerie.

Le plus grand cauchemar sur WhatsApp va se terminer

Pas de noms à double sur Whatsapp

Comme le rapporte le site wabetainfo.com, Whatsapp prévoit d’instaurer plusieurs règles pour la création de ces noms d’utilisateur. Par exemple, ils ne pourront pas commencer par «www.», afin d’éviter toute confusion avec un site officiel.

Pour empêcher les identifiants composés uniquement de chiffres ou de symboles, les noms devront aussi comporter au moins une lettre. De plus, un même nom ne pourra pas être attribué plusieurs fois, même s'il figure déjà dans les contacts d’un utilisateur, s'il a été choisi par quelqu’un d’autre.

La possibilité de réserver dès maintenant un nom d’utilisateur laisse penser que le déploiement officiel est proche, même si Meta, la maison mère de Whatsapp, ne l’a pas encore confirmé. En général, Whatsapp intègre ce type de nouveauté dans ses mises à jour successives.

Une option déjà présente chez Telegram ou Signal

Sans toutefois être obligatoire, la création d’un nom d’utilisateur existe depuis longtemps chez les concurrents Signal et Telegram. Ceux qui préfèrent continuer d'utiliser ces messageries uniquement avec leur numéro de téléphone peuvent le faire.

Sur Signal, il est possible de modifier son nom d’utilisateur à volonté ou de le supprimer entièrement. On ignore encore si cela sera aussi le cas sur Whatsapp.

Analyse
Voilà ce que cache l'option «Confidentialité avancée» de WhatsApp

Parallèlement à cette nouveauté, Whatsapp teste plusieurs autres fonctions comme des photos animées (Motion Photos), un scanner de documents alimenté par l’intelligence artificielle, des traductions automatiques de discussions, ainsi que de nouveaux arrière-plans vidéo et thèmes créés avec Meta AI.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Ce romand et sa sculpture rayonnent dans le monde entier
Video: watson
