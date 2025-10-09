en partie ensoleillé15°
Attention à ce «message alarmant» concernant WhatsApp Gold

La police met en garde contre ce «message alarmant» sur WhatsApp

Vous recevrez peut-être un message à la tonalité alarmante parlant de WhatsApp Gold. La police vaudoise explique de quoi il en retourne.
09.10.2025, 13:1909.10.2025, 13:19

La police vaudoise attire l'attention sur un canular qui refait surface ces derniers jours sur les réseaux sociaux et concernerait Whatsapp. L'eCop François, le plus numérique des policiers romands, rassure avec humour sur un message angoissant qui circule.

Whatsapp Gold? Le message en question 👇

Le message qui parle de WhatsApp Gold et d’une vidéo nommée Martinelli, c’est de la myrtille, c&#039;est du fake.
Image: dr

Ce message, souvent envoyé par une connaissance bien intentionnée, relate l'existence d'une menace grave pour votre sécurité informatique, en l'occurrence le piratage imminent de votre smartphone, par une vidéo Whatsapp. Mais eCop François, inspecteur principal adjoint de la Police cantonale vaudoise, rassure sur ce «message alarmant»:

«C'est un message qui ne sert à rien, il fait juste peur»

Whatsapp Gold? eCop François explique

Vidéo: watson

Car, en effet, cette pseudo-menace circule depuis près de dix ans et revient régulièrement hanter nos boites de réception et, depuis, il est prouvé que ce Whatsapp Gold et sa vidéo nommée Martinelli n'existent pas. En 2020, par exemple, le média BFMTV interrogeait un expert en cybersécurité:

«Si jamais vous voyez un tel message, alors résistez à la tentation de le transmettre, supprimez-le et informez l'expéditeur de cette propagation de la désinformation.»
Jake Moore, expert en cybersécurité chez ESET (société française de sécurité informatique

Si tous sont unanimes sur la nullité de cette menace, il convient, comme le rappelle la police vaudoise, «de supprimer et informer la personne» qui vous a envoyé cette vidéo pour éviter sa propagation. Car, si le message en lui-même est inoffensif, des cybercriminels peuvent profiter de sa viralité pour cibler les plus crédules et/ou y ajouter un lien malveillant, qui, cette fois, pourrait empoisonner votre appareil pour de bon.

(hun)

