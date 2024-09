Le Galaxy Z Flip 6 est sorti en juillet 2024. Image: keystone

Le nouveau Samsung à clapet ravive-t-il la nostalgie? On l'a testé

Ils ont eu leur heure de gloire dans les années 2000: les téléphones portables à clapet sont de retour. Avec le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 6, est-il possible de remettre au goût du jour la nostalgie de cet appareil? Je l'ai testé.

Lara Knuchel Suivez-moi

Plus de «Société»

Tout d'abord, je ne suis pas la meilleure personne à qui watson a demandé de tester le téléphone. Je ne connais pas moi-même la plupart des fonctions super-exclusives de mon iPhone SE (oui, je sais, so two tousand and late). J'utilise toujours les mêmes apps, je prends rarement des photos et je suis à chaque fois étonnée comme une boomeuse lorsque j'apprends par hasard ce que les dernières fonctionnalités peuvent faire aujourd'hui. (Quooooi, ton visage déverrouille ton écran?! Quooooi, je peux régler le volume directement sur mes Airpods?!)

Malgré, ou peut-être justement à cause de mes connaissances (et intérêts, soyons honnêtes) old school, j'ai été chargée de tester le nouveau téléphone portable à clapet de Samsung. A force de crier régulièrement sur tous les toits que je souhaitais un retour des téléphones à clapet, il fallait s'y attendre.

Par exemple, j'avais ça à l'époque:

Image: ebay

Ou bien ça aussi, un peu plus tard:

Image: amazon

Désolée de le dire, mais c'était vraiment génial.

Et maintenant, le téléphone portable à clapet de l'ère post-clavier est de retour sous forme de smartphone et à une époque où la Gen Z pense probablement que Sony Ericsson est le nom d'un influenceur. Bien sûr, le téléphone pliable n'est plus une nouveauté mondiale. Mais le Galaxy Z Flip 6, qui coûte un peu plus de 1 100 francs est actuellement commercialisé par Samsung et on m'a dit qu'il était bien meilleur que les versions précédentes. Cela ne m'a pas impressionné. Je voulais juste savoir dans quelle mesure le sentiment rétro était présent et si je me laisserais convaincre de l'acheter.

Ceux qui préfèrent lire les expériences de vrais experts peuvent passer directement au chapitre 2.

Mon expérience

D'un point de vue purement extérieur, le smartphone me plaît tout de suite beaucoup. Samsung a lancé une collection de couleurs pastel sur le marché, j'ai pu choisir le bleu pour le tester pendant deux semaines. Dans la main, il est d'abord étonnamment lourd, mais tout de même assez agréable. L'écran peut être utilisé d'une seule main. Il est toutefois déjà assez épais - surtout si l'on ajoute une coque. Une fois ouvert, il est vraiment très grand.

C'est un problème auquel je devrai faire face tôt ou tard: les smartphones sont de plus en plus grands, il n'est parfois même plus possible de les utiliser d'une seule main. Je n'en ai ni l'envie ni le besoin et c'est aussi pour cette raison que je suis restée bloquée sur l'iPhone SE.

1er constat: pour ceux qui aiment avoir un grand écran, mais qui ne peuvent plus le mettre dans un petit sac à main ou dans la poche avant du pantalon, le Flip offre une option possible.

Mais qu'en est-il de la sensation de pliage rétro? Eh bien, disons qu'il y a une grande différence entre les attentes et la réalité.

Prendre un appel: attente Image: giphy

Prendre un appel: réalité Image: watson

«Le Galaxy Flip s'ouvre difficilement d'une seule main»

Et si par miracle on y arrive, on a l'air un peu idiot. On peut certes le fermer d'une seule main, mais cela prend aussi un peu de temps.

Raccrocher: attente Image: tenor

Raccrocher: réalité Image: watson

2e constat: le sentiment rétro est à peine perceptible. Quant aux mouvements sexy d'ouverture et de fermeture, ils ne seront probablement pas disponibles dans un avenir proche.

Et sinon, quoi de neuf? Le passage d'iOS à Android entraîne évidemment des difficultés qui ne seront pas abordées ici.

En dehors de l'horreur du changement, c'est le réglage de l'écran frontal qui m'a pris le plus de temps. Je dois reconnaître que je n'ai pas compris tout de suite comment le personnaliser. Les avantages sont nombreux: les choses les plus importantes, comme lire et répondre aux messages ou régler la musique sur Spotify, peuvent être effectuées sans problème sur le petit écran. De plus, presque tout est personnalisable via des widgets ou en composant un écran avec des apps. Et il existe de très beaux designs pour l'écran de verrouillage, comme celui-ci, par exemple:

Les confettis bougent. Wahou! Image: watson

L'inconvénient de l'écran frontal est qu'il n'est que partiellement personnalisable au départ. Ainsi, seuls quelques widgets sont préinstallés (par exemple météo, rendez-vous, réveil, bourse...). L'un de ces widgets permet d'accéder à différentes applications - mais celles-ci sont également limitées à une poignée d'applications prédéfinies comme par exemple WhatsApp, Messages (Samsung), Google Messages, YouTube, Maps ou Netflix.

Toutefois, il y a une solution. Dans la vidéo YouTube ci-dessous, il est expliqué comment installer un widget au moyen d'une application supplémentaire qui permet à son tour de prendre n'importe quelle application sur l'écran frontal.

«Good Lock» permet d'afficher n'importe quelle application sur l'écran frontal, jusqu'à douze au total sur une seule page. Image: watson

C'est un peu compliqué. En revanche, le résultat est cool. Voici par exemple à quoi ressemble l'application watson:

Image: watson

3e constat: l'écran frontal est également un «plus» dans la mesure où il permet de faire rapidement de petites choses sans «utiliser» beaucoup le smartphone. On peut même écrire assez confortablement. Cela permet d'économiser la batterie et d'éviter de se perdre sur le téléphone. Par exemple, l'ouverture d'une autre application qui nous fait passer 20 minutes aux toilettes.

Ce que j'en retire

Jusqu'à présent, mon expérience n'a pas suffi pour me convaincre d'un achat. Mais surtout parce que j'aime utiliser mes appareils jusqu'à ce que l'écran soit totalement rayé ou que la batterie soit totalement morte. Et mon vieil iPhone SE rouge n'en est pas encore là. Je recommanderais un téléphone portable à clapet à ceux qui aiment prendre beaucoup de photos - surtout des selfies. Car ceux-ci peuvent être pris avec l'écran frontal.

Pour ceux qui veulent faire ça par exemple:

Image: samsung

Le smartphone lui-même sert de trépied, ce qui est vraiment pratique - surtout si l'on veut faire un selfie avec plusieurs personnes. En «mode ordinateur portable», on peut en effet afficher le sujet sur la moitié supérieure de l'écran, tandis que la moitié inférieure se transforme en pavé tactile. Cela vaut d'ailleurs aussi pour de nombreuses autres applications.

«Je dois admettre que plus j'utilisais le téléphone, plus j'envisageais de l'acheter»

Et si j'étais déjà une utilisatrice d'Android, le Samsung Galaxy Z Flip 6 serait probablement mon prochain smartphone.

L'avis des experts

Les éditions précédentes du Samsung-Flip auraient connu divers problèmes, la faute au mécanisme de pliage. Les clients devaient faire des compromis sur d'autres éléments comme l'appareil photo, l'écran et la performance. La plupart des experts s'accordent à dire que les inconvénients sont désormais minimes avec le nouveau smartphone Flip.

Voici ce qu'on peut lire dans leurs revues:

Les nouvelles fonctionnalités de l'IA peuvent faire beaucoup.

La fonction de pliage a été massivement améliorée: le pli sur l'écran est nettement moins visible et l'ensemble devrait en principe être moins sujet aux erreurs.

Samsung propose une nouvelle traduction en temps réel. Avec l'écran principal et l'écran secondaire du Galaxy Z Flip 6, celle-ci est particulièrement pratique.

Appareil photo: par rapport à d'autres nouveaux smartphones, le Flip 6 a apparemment un peu de mal dans des conditions de faible luminosité. «Ce n'est pas un appareil photo phare - mais combiné au logiciel Samsung, il permet de prendre de belles photos qui ne montrent leurs faiblesses que sur un grand écran.»

Personnellement, j'ai trouvé l'appareil super, mais je ne suis pas non plus une experte. Voici par exemple une photo prise en mode nuit, dans l'obscurité totale:

Image: watson

Samsung met à disposition pour le Galaxy Z Flip 6 un total de sept mises à jour du système d'exploitation et pour la même période, des correctifs de sécurité correspondants.

La qualité des appels téléphoniques, y compris le Noise Cancelling, est «au top niveau».

«Il est peut-être grand en diagonale, mais sa taille n'est pas si énorme. En effet, comme le rapport largeur/hauteur est moins étroit qu'avec la version «Plus», on a une surface d'affichage nettement plus grande. C'est important si l'on regarde des vidéos au format 16:9 ou 18:9 (c'est-à-dire la plupart des vidéos), car l'étroitesse du Z Flip a ici un effet négatif.»

Plusieurs testeurs ont fait remarquer qu'en cas d'utilisation très intensive et prolongée, des phénomènes de surchauffe peuvent se produire.

Samsung Galaxy Z Flip 6: les infos clés

Ecran principal (pliable): 6,7 pouces (AMOLED 2640 x 1080 pixels, 120 Hz)

Ecran extérieur: 3,4 pouces (AMOLED 720 x 748 pixels, 60 Hz)

6,7 pouces (AMOLED 2640 x 1080 pixels, 120 Hz) 3,4 pouces (AMOLED 720 x 748 pixels, 60 Hz) Dimensions: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm (ouvert) et 71,9 x 85,1 x 14,9 mm (plié)

71,9 x 165,1 x 6,9 mm (ouvert) et 71,9 x 85,1 x 14,9 mm (plié) Processeur: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy Mémoire/RAM: 256/512 Go (non extensible) / 12 Go de mémoire vive

256/512 Go (non extensible) / 12 Go de mémoire vive Batterie: 4000 mAh (25 watts par USB-C ou chargement sans fil)

4000 mAh (25 watts par USB-C ou chargement sans fil) Caméras: caméra principale de 50 MP, ultra grand angle de 12 MP, caméra selfie de 10 MP

caméra principale de 50 MP, ultra grand angle de 12 MP, caméra selfie de 10 MP Divers: fonctions IA, capteur d'empreintes digitales latéral, reconnaissance faciale, IP48 (résistant à l'eau, protection contre les corps solides d'un diamètre supérieur à 1 millimètre), 5G, nano-SIM/eSIM

fonctions IA, capteur d'empreintes digitales latéral, reconnaissance faciale, IP48 (résistant à l'eau, protection contre les corps solides d'un diamètre supérieur à 1 millimètre), 5G, nano-SIM/eSIM Système d'exploitation: Android 14 (7 générations de mises à jour du système et 7 ans de mises à jour de sécurité)

Android 14 (7 générations de mises à jour du système et 7 ans de mises à jour de sécurité) Prix: 1 149 francs (pour 256 Go), 1 249 francs (pour 512 Go)

Les chambres des ados dans les années 2000 1 / 20 Les chambres des ados dans les années 2000

Regardez la réaction de cette fillette qui trouve une cassette